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Cevat Güler: “Galatasaray’ın Başakşehir kadar şampiyonluk şansı var”

Galatasaray’ın eski çalıştırıcısı Cevat Güler, Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde yer almasına rağmen sarı-kırmızılıların da turuncu-lacivertli takım kadar şampiyonluk şansının bulunduğunu söyledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:44
Cevat Güler: “Galatasaray’ın Başakşehir kadar şampiyonluk şansı var”

Galatasaray’ın eski çalıştırıcısı Cevat Güler, Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde yer almasına rağmen sarı-kırmızılıların da turuncu-lacivertli takım kadar şampiyonluk şansının bulunduğunu söyledi.


Süper Lig’de 2007-2008 sezonunun bitimine 6 hafta kala Teknik Direktör Feldkamp’ın gönderilmesinin ardından Galatasaray’ın başına geçen ve aralarında Fenerbahçe derbisinin de olduğu 6 maçı da kazanarak sarı-kırmızılıları şampiyon yapan teknik heyetin başındaki isim olan Cevat Güler, eski takımının son durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.



“Avrupa ile Türk futbolu arasındaki fark açılıyor”


Galatasaray’ın son yıllarda Avrupa kupalarında beklenen başarıları elde edememesine ilişkin konuşan Güler, “Avrupa’daki futbolla, Türkiye’deki futbolun arasının açıldığını, kalitenin değiştiğini görüyoruz. Sadece Galatasaray değil, ligde şampiyon olmuş ve Avrupa’ya giden takımlarda da sıkıntılar var. Ama yine bu sıkıntılar aşacak takım da Galatasaray. Yeni bir kadro ve yapılanma işi bu. Umarım bunu aşarlar. Ama bugün için güzel olmadı. 32 değil de son 8’e inmesi lazım. Oradan sonra da yarı final, final. Ama kısa sürede böyle bir şey gözükmüyor” ifadelerini kullandı.



“Galatasaray’ın Başakşehir kadar şampiyonluk şansı var”


Süper Lig’de Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde bulunan Galatasaray’ın şampiyonluk şansını da değerlendiren Cevat Güler, şunları söyledi:


“En az Başakşehir kadar şansı var. Başakşehir’in de önemli maçları var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ile maçları olacak. Galatasaray’ın da önemli karşılaşmaları var tabii. Bunlar sonucu belirleyecek. Ama bir de küme düşmeye aday takımlar var. Onlarla da yapılacak maçlar işleri değiştirecek. Mesela Erzurumspor, Başakşehir ile berabere kaldı. Bu puan kayıpları hep oluyor.”



“Diagne henüz Galatasaray’a alışamadı”


Devre arasında Kasımpaşa’dan transfer edilen ve 21 golle Süper Lig’in gol kralı unvanını da elinde bulunduran Diagne’nin beklentilerin altında kalıp kalmadığına ilişkin gelen bir soruya ise deneyimli çalıştırıcı, “Kamuoyunda böyle bir şey oluşturuluyor. Sonuçta bu sene 20 gol atmış, geçen sene 10 golün üzerinde gol attı. Kötü bir oyuncu değil, iyi bir santrfor ama henüz Galatasaray’a, Galatasaray’ın soyunma odasına ve antrenmanlara alışmış değil. Alıştığında yine goller atmaya devam edecektir” diye cevap verdi.



Şenol Güneş iyi bir seçim”


A Milli Takım’da Lucescu’dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için hoca tercihinin nasıl kullanılması gerektiğine de değinen Güler, “Ben yerli ya da Avrupalı diye değerlendirmek yerine iyi yada iyi olmayan hoca gözüyle bakıyorum. Anladığım kadarıyla Haziran’dan itibaren Şenol Güneş olacak. Ama bugün Beşiktaş’taki durumu tartışılıyor. Resmi açıklama yok fakat Şenol Güneş de daha önce 18-19 sene önce bu işleri yaptı, yeniden yapabilir. İyi bir seçim” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:44
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