0553 313 94 23

(Özel Haber) Bursa’da toplu arı ölümleri korkuttu

Bal üretiminin gün geçtikçe arttığı Bursa’da arılar zehirli tarım ilaçları yüzünden telef oluyor.

28 Mart 2019 Perşembe 09:00
(Özel Haber) Bursa’da toplu arı ölümleri korkuttu

Bal üretiminin gün geçtikçe arttığı Bursa’da arılar zehirli tarım ilaçları yüzünden telef oluyor. 250 kovan arısı olan üretici zehirli tarım ilaçları yüzünden 110 kovan arısı telef olunca büyük üzüntü yaşadı.


Osmangazi’ye bağlı Demirtaş bölgesinde arı ölümleri yaşanıyor. Yaz döneminde Trakya Bölgesi’nde, kışlamak için de Bursa’da arıcılık yapan Nevzat Öksüz’ün arıları, bal hasadına kısa bir süre kala telef olmaya başladı. Kovanların önünde telef olan yüzlerce arı yığılıp kaldı. Zehirlenen pek çok arı çırpına çırpına telef olurken, geçen sene 250 kovan arısı bulunan Öksüz’ün şu anda 140 kovan arısı kaldı. Öksüz, bakanlıktan zehirli ilaçların denetiminin artırılması için yardım bekliyor.


Nevzat Öksüz, "Bu sene kullanılan tarım ilaçları yüzünden arılarım telef oldu. Bakanlığın zehirli ilaçları toplaması gerekiyor, Tarım Bakanımız bu konuda açıklama yaptı ama bu toplama işiyle kimse ilgilenmedi, olan bize oldu. Arımız telef olduktan sonra biz daha ne yapabiliriz" diye konuştu.


Zehirli ilaçlardan dolayı arıların telef olduğunu söyleyen Öksüz, "Armut, zeytin veya bahçeye atılan ilaçlar zehirli. Bunların polenlerini toplayan arılar zehri kovana getiriyor. Yavrulara yedirdiğinde kovandaki bütün arılar zehirleniyor" dedi.


Arı kovanlarının büyük bir çoğunluğunun telef olduğunu söyleyen Öksüz, "Yaklaşık 250 kovan arım vardı, şu anda 140 kovan arı kaldı. Bu geriye kalan kovanlardan da bal olma ihtimali yok. Ancak dışarıdan arı getirip, bu arıların içine takviye verip güçlendireceğiz. Yazın gideceğimiz bölge verimli ise bal alabiliriz, ancak yüzde 30 yüzde 40 bal alma şansımız var. Çünkü arıların tam geliştiği mevsimde bu ilaç atıldı" diye konuştu.


Geçen sene de aynı sıkıntıyla karşılaştığını belirten Öksüz, "Geçen sene başka bir yerdeydim ilaçtan kaçtım. Bu geldiğim yer daha beter çıktı. Tarım Bakanımızdan rica ediyorum, bu kimyasal ilaçlara çare bulunsun" diyerek bakanlıktan yardım istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp sert çıktı
    1. AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp sert..
    2. Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı..
    3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    4. Guatemala’da trafik kazası: En az 32..
    5. (Özel Haber) Bursa’da toplu arı..
    6. GÜNDEM / 28 Mart 2019
    7. Panayır Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı
    8. Batuhan Yaşar: "Kandil’deki ev nasıl..
    9. Yol verme kavgası: Ölü ve yaralılar var
    10. Vekil Gözgeç: “CHP’nin meclis üyesi..
    11. Mustafa Esgin: “Milletimizin..
    12. Gemlik’te Cumhur İttifakı’na tam destek
    13. Çocuktaki her üfürüm kalbinin delik..
    14. Diriliş Ertuğrul Alaiye Kalesi nerede
    15. Yurtta hava durumu
    16. Hanımlar sıkı durun! İşte yüzünüzde..
    17. (Özel) Hemşire otomobilini durdurup..
    18. Dolarda son durum
    19. İkinci el araçta KDV indiriminin..
    20. Resmen açıklandı! İkinci el otomobil..
    21. Hamur’da öğrencilere “Kuaförlük ve..
    22. Hortum ahır ve samanlığın çatısını..
    23. Nazilli Belediyesi, Aşağı Örencik’te..
    24. Cenk Küpeli kimdir nereli ve kaç..
    25. İstanbul'da ele geçirildi ! Değeri 9..
    26. Kara yollarında durum
    27. Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem
    28. Trump'tan darbe iması
    29. Yavuzselim Mahallesi Yılmaz’ın yanında
    30. Oy kullanma saat kaçta başlıyor 2019..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...