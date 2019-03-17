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(Özel Haber) Brezilya cevizinin fiyatı çeyrek altın ile yarışıyor

Görüntüsü ile fıstığı, tadı ile bademi andıran Brezilya cevizinin fiyatı dudak uçuklatıyor.

17 Mart 2019 Pazar 13:03
(Özel Haber) Brezilya cevizinin fiyatı çeyrek altın ile yarışıyor

Görüntüsü ile fıstığı, tadı ile bademi andıran Brezilya cevizinin fiyatı dudak uçuklatıyor. Zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği Brezilya cevizi, kilosu 350 TL’den satılıyor.


Yüksek miktarda selenyum içeren Brezilya cevizi, oluşturduğu tokluk hissi ile dünya genelinde zayıflama ve obezite ile mücadelede yoğun olarak tüketiliyor. Amazon ormanlarında metrelerce yükseklikte yaygın olarak yetişen Brezilya cevizi fazla bilinmese de Türkiye pazarında da yer alıyor. Görüntüsü ile fıstığı, tadı ile bademi andıran bu ceviz türü, fiyatı ile de dudak uçuklatıyor. Kilosu 350 TL’den satılan Brezilya cevizinin 100 gramlık paketleri ise 35 TL’den satışa sunuluyor. 100 gramda yaklaşık 30 adet ceviz bulunurken, adedinin fiyatı ise 1 TL’den daha pahalıya geliyor. Kanserden saç dökülmesini önlemeye kadar birçok sağlık sorunu için de tüketilebilen Brezilya cevizini bulmakta kolay olmuyor.



"Yok satıyoruz"


Antep fıstığının yoğun olarak yetiştirildiği ve tüketildiği Gaziantep’te Brezilya cevizini satan tek kuruyemişçi olduğunu belirten Abdullah Koçak, "Brezilya cevizi en çok zayıflamada kullanılıyor. Tokluk hissi veriyor. Kimsenin bilmediği bir ceviz. Bu cevizi obezite hastaları çok kullanıyor. Onun dışında saç çıkartmaya kadar faydalı bir ceviz. Bu ceviz hakkında çok fazla sipariş ve satış yapıyoruz. Yeni gelen bir ürün olmasına rağmen adeta yok satıyoruz. Bir de bu ceviz guatr hastalığına da iyi geliyor ve ondan dolayı da çok talep alıyoruz” dedi.


Fiyatından dolayı 100 gramlık paketlerde sattıklarını belirten Koçak, “Cevizi 100 gram paketler ile satış yapıyoruz. Paketini gramına göre 30-35 TL aralığında satıyoruz. Kilosu da 350 TL’ye geliyor. Pahalı olmasının nedeni Brezilya’dan ithal ediliyor, o yüzden pahalı. Ancak faydaları parasına değiyor” ifadelerini kullandı.



“Arayıp teşekkür ediyorlar”


Obezite hastalarının memnun kaldıktan sonra telefonla arayıp teşekkür ettiğini anlatan Koçak, "Hatta Batman’dan gelen bir müşterimiz vardı. Obezite hastası çocuğu için Gaziantep’e gelip bizden bu cevizi aldı. Bu cevizi Batman’da bulamadığı için Gaziantep’e gelip bizden aldı. 1 ay sonra bizi aradı. Çocuğuna yedirmiş ve işe de yaramış. Saatlerce teşekkür etti. Biz ona yaklaşık 5 paket filan vermiştik, tekrar sipariş verdi. Bu cevizi herkese öneriyorum, tam bir şifa kaynağı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:03
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