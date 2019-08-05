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(Özel haber) Başkent’te otomobil mezarlığı

Ankara Sincan’da bulunan Kaplan Yediemin Otoparkı, icralı ve hacizli veya vergi borçları nedeniyle çekilen araçların sürekli sevk edilmesinden dolayı doldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:58
(Özel haber) Başkent’te otomobil mezarlığı

Ankara Sincan’da bulunan Kaplan Yediemin Otoparkı, icralı ve hacizli veya vergi borçları nedeniyle çekilen araçların sürekli sevk edilmesinden dolayı doldu.


Sincan’da bulunan ve Ankara genelinden araçların getirildiği Kaplan Yediemin Otoparkında binlerce araç kaderine terk edilmiş durumda. 20 yıldan fazla süredir bekleyen araçlardan, maddi değeri yüksek araçlara birçok kriterde aracın yer aldığı otopark adeta bir otomobil mezarlığına dönmüş durumda. Binlerce araç burada çürümeye mahkum edilmiş ve otoparktaki araçların büyük çoğunluğu vasfını yitirmiş ve artık hurda konumunda.


20 yıldır Kaplan Yediemin Otoparkının işletmeciliğini yapan Asım Kaplan otoparka gelen araçların yüzde 85’inin icralık olduğunu belirterek, “Bekleyen araçlarımız her geçen gün çoğalıyor. Bu çoğalmadan dolayı yer sıkıntısı çekiyoruz ve araçlar değerini kaybediyor. Bu da insanların ve devletin büyük bir kaybıdır” dedi.



“Ben dedim ki ‘bana gelsinler bin lira veya 500 lira gibi bir para versinler’ yeter ki otopark boşalsın”


Otoparkta bulunan araçların sahiplerine maddi yönden kolaylık yapacağını duyurduğunu ancak geri dönüş alamadığını dile getiren Kaplan, “Ben dedim ki ‘bana gelsinler bin lira veya 500 lira gibi bir para versinler’ yeter ki otopark boşalsın, insanların ve bizim yükümüz azalsın. Ama hiç kimse gelmedi. Bununla ilgili artık bizim yapacağımız bir şey yok. Devletimizden, meclisimizden artık bu konu ile ilgili bir kanun çıkarmasını istiyoruz. Bu kanun yasası da şu şekilde olabilir; 6 ay içinde otoparktan çıkmayan araçlar icra tarafından satılıp borcun alacaklısına verilsin. Böyle durarak kimse bir şey kazanmıyor, biz de kazanmıyoruz. Her gün güneşten, yağmurdan araçlar devamlı eskiyor, bakılmaz duruma geliyor, çürüyor, maddi değerleri bitiyor ve devletin alacağı bandrol borçları yükseliyor. Her türlü zorluğun içerisindeyiz ve artık yapacağımız bir şey yok, devletimizden bu konu ile ilgili çözüm bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Lütfen bizim yaramıza bir parmak atın artık”


Otoparkta tahminen bin 400’ün üzerinde araç bulunduğunu hatırlatan Kaplan, “Yetkili kurumlara sesleniyorum, ‘lütfen bizim yaramıza bir parmak atın artık’. Artık damarlarımızda kan bile bitti, biz artık işletmeyi bile işletemiyoruz, lütfen buna bir çare bulalım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:58
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