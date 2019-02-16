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(Özel haber) "Ateş Karıncaları" yürekleri ısıttı

Geçen yıl Ağrı Doğu Beyazıt’ta bulunan köy okuluna yaptığı yardımın ardından bu yıl da öğrencileri unutmayan "Ateş Karıncaları"nın başlattıkları kampanya dahilinde kışlık bot, mont, kazak ve atkılar, İnegöl Gündüzlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine teslim edildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:37
(Özel haber) "Ateş Karıncaları" yürekleri ısıttı

Geçen yıl Ağrı Doğu Beyazıt’ta bulunan köy okuluna yaptığı yardımın ardından bu yıl da öğrencileri unutmayan "Ateş Karıncaları"nın başlattıkları kampanya dahilinde kışlık bot, mont, kazak ve atkılar, İnegöl Gündüzlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine teslim edildi.


Saadet, Bahçakaya, Hilmiye ve Muzal kırsal mahallelerinden gelen öğrencilerin ortak eğitim yuvası olan Gündüzlü İlk ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen törene Muhtar Cahit Özdemir, Okul Müdürü Mesut Can, Ateş Karıncaları Dernek Başkanı Tarık Bostancı, dernek üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yaklaşık 100 öğrenciye dağıtılan kışlık eşyalar sonrasında minik öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.


Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği Şeref Başkanı Fatih Bayram, “Sizin gibi kardeşlerimizle köprü kurmak için geçen yıl Doğubeyazıt’a giderek oradaki öğrencilerimizle tanıştık. Şimdi siz bizim okulumuza niçin geldiniz diye merak ediyorsunuzdur. Çünkü biz bu köydeki çocukları, Filistin’deki, Myanmar’daki çocukları kendi çocuğumuz ve evladımız kabul ettiğimiz için hepinizle tanışmak için buraya geliyoruz. Devleti yönetecek geleceğin cumhurbaşkanı, milletvekili, bakanı, doktoru, avukatı, mühendisleri geleceğin anneleri çocukları yetiştirecek babaları sizler olduğunuz size yardım yapmak ve destek olmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bizim ülke olarak aklı ve kalbi açık olaylara farklı bakabilen, çalışan, gayret eden sizin gibi güzel çocuklara ihtiyacımız var” dedi.


Konuşmaların ardından paketler halinde hazırlanan kışlık giysilerin dağıtımı yapıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:37
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