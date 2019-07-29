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(Özel haber) Alihan Kubalas: “Sezon sonu kabus görmek istemiyoruz”

MKE Ankaragücü’nün deneyimli savunmacısı Alihan Kubalas, sezon sonu kabus görmeden keyifli bir yıl geçirmek istediklerini söyledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:51
(Özel haber) Alihan Kubalas: “Sezon sonu kabus görmek istemiyoruz”

MKE Ankaragücü’nün deneyimli savunmacısı Alihan Kubalas, sezon sonu kabus görmeden keyifli bir yıl geçirmek istediklerini söyledi. Ayrıca sözleşmesini uzatan Kubalas, uzun yıllar MKE Ankaragücü formasını terletmek istediğini ifade etti.


Sezon öncesi kamp sürecini Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdüren MKE Ankaragücü’nün 27 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Alihan Kubalas İHA’nın sorularını yanıtladı. Sezon öncesi kampı değerlendiren Kubalas, “Yeni sezon kamp sürecimiz yaklaşık 12-13 gündür devam ediyor. Takımın eskileri olarak uyum sorunu yaşamıyoruz. Yönetimimiz eski oyuncuları takımda tuttu. Bu dönem iyi çalışarak hem psikolojik hem fiziksel olarak iyi olup kamp dönemini iyi geçirmek istiyoruz. Şu anda bizim açımızdan her şey gayet iyi gidiyor” dedi.



“Sezon sonu kabus görmeden çok keyifli bir sezon geçirmek istiyoruz”


Başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Kubalas, “Geçen yıl lige çok iyi başladık ama ondan sonraki süreçte bazı sıkıntılar yaşadık. Öyle ki sezonun sonu için endişelenmeye başlamıştık. Bu yıl geçen yılki ekip korunmuş durumda. Adaptasyon süreci yaşamayacağız. İyi antrenman yapıp iyi çalışmamız lazım. Oynayacağımız her müsabakaya hem fiziksel hem zihinsel olarak hazırlanmamız lazım. Sezon sonu kabus görmeden çok keyifli bir sezon geçirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza karşı giymiş olduğumuz formanın karşılığını vermek en büyük amacımız. Sezonun sonunu güzel başarılarla bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Uzun yıllar bu formaya hizmet etmek istiyorum”


Yeni sezon öncesi kulübüyle sözleşmesini uzatan Kubalas, “ Ankaragücü’nde 4. sezonuma giriyorum. Böylesine büyük bir camianın sporcusu olmak beni ayrı mutlu ediyor. İsterim ki uzun yıllar daha bu formaya hizmet edebileyim. Tabi ki ben performans verdiğim müddetçe, yönetim ve hocalarımız beni burada görmek istedikçe ben bu formayı sonuna kadar terletmeye devam etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:51
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