0553 313 94 23

Aksaray Malaklısı 2 bin yıl önce savaşta kullanıldı

’Anadolu Aslanı’ olarak tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudak yapısı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken Aksaray Malaklı köpeği, 2 bin yıl önce Asurlular tarafından savaş köpeği olarak kullanıldı.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:30
Aksaray Malaklısı 2 bin yıl önce savaşta kullanıldı

’Anadolu Aslanı’ olarak tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudak yapısı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken Aksaray Malaklı köpeği, 2 bin yıl önce Asurlular tarafından savaş köpeği olarak kullanıldı.


Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, Malaklı köpeklerinin 2 bin yıl önce Asurlular zamanında Asurlular tarafından düşmana karşı savaş köpeği olarak kullanıldığını belirterek, “Aksaray Malaklısı köpekleri geriye dönük geçmişi Anadolu’da 3 bin 500 yıla dayanır. Orta Asya’dan Sümerler isimli kavim Mezopotamya havzasına getirmiştir. 2 bin yıl evvel de Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Bugün Türkiye’deki Aksaray Malaklısı köpeklerine tarihsel olarak bakacak olursak 3 bin 500 yıllık bir geçmişi olan ve dünyadaki en eski geçmişine sahip köpek ırkıdır. Aksaray Malaklısı Asurlular zamanında Orta Asya’da savaş köpeği olarak kullanılmıştır. Bunun da en güzel kanıtı Acem Hüyük’tür. 2 bin yıl evvel Asurlular bu bölgede bulunduklarında Aksaray Malaklıları ile düşmanlarına karşı savaşmıştır. Kendileri tek tip elbise giyinerek, düşmanlarını elbiselerinden tanıdıklarından dolayı, yani kendi askerlerinin elbiseleri ayrı, düşman elbiseleri ayrı. Düşmanlara karşı bu köpekler yırtıcı, saldırgan bir köpek olarak kullanılmıştır” dedi.



“Nasıl yetiştirilirse o şekilde kalır”


AKMİD Başkanı Muammer Tıpırdamaz, Anadolu Aslanı olarak bilinen Aksaray Malaklı köpeklerinin yetiştirilme tarzının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Aksaray Malaklıları çoban ve bekçi köpeğidir. Hem çobanlıkta kullanılır bekçi olarak, hem de malikane, fabrika, ev gibi yerlerde bekçi olarak kullanılır. Aksaray Malaklısını enikten nasıl yetiştirirseniz o şekilde kalır. Davarda yetiştirirseniz davar bekçiliğini yapar, insanlara saldırgan olarak yetişirler. Evlerde, ev sahibi ve tanıdıklara, yetiştiriliş tarzına göre hareket eden bir ırktır” şeklinde konuştu.


Anadolu Aslanı olarak bilinen ve Aksaray Malaklısı olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde yöresel olarak sarkık olan dudağa ’malaklı’ dendiği için bu köpekler ’Aksaray Malaklısı’ olarak adlandırılıyor. Boyları 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray Malaklısı, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde ’Anadolu’da bir aslan gördüm’ şeklinde geçiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Ataç, başarılı öğrenciyi makamında ağırladı
    1. Başkan Ataç, başarılı öğrenciyi..
    2. Kadıköy’deki kaza güvenlik kamerası..
    3. ABD’de ikinci silahlı saldırı: 10 ölü
    4. (Özel) Otizmli Muhammed’in radyoculuk..
    5. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    6. (Özel Haber) Kazı çalışmasında 5 bin..
    7. Yılana av olan alabalığın mücadelesi..
    8. Türk balıkçılar Rusya'daki nükleer..
    9. Uçurumda ceset bulundu
    10. (Özel) ’Beyaz’ isimli katır..
    11. Teröristlere 'Pençe' darbesi! 3 ölü
    12. Esenyurt'ta kurbanlık satışları sürüyor
    13. Tepebaşı ihtiyaç sahiplerini unutmuyor
    14. Görenler şaştı kaldı! Motor yerinden..
    15. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    16. İzmit’te temizlik çalışmaları sürüyor
    17. Simavlı muhtarların hizmet isteği
    18. Yavru kedi sıkıştığı yerden..
    19. ABD'de ikinci kanlı saldırı! Ölüler var
    20. Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı..
    21. Üretici fındık bahçesine şenlik..
    22. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine..
    23. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını..
    24. Finansal restorasyon ile bilançolar..
    25. Binali Yıldırım nikah töreninde..
    26. (Özel Haber) Aksaray Malaklısı 2 bin..
    27. İpten döndü! İdama mahkum edilen kişi..
    28. Doğa severlerin yeni rotası, Nüzhetiye..
    29. Babacan, Atalay, Davutoğlu, Gül.. Dün..
    30. Ruslar çamur banyosu ve köpük..
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak