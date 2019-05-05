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(Özel Haber) Akdeniz turizmine Güneydoğu’dan rakip

Şanlıurfa’da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Halfeti ilçesine akın ediyor.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:22
(Özel Haber) Akdeniz turizmine Güneydoğu’dan rakip

Şanlıurfa’da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Halfeti ilçesine akın ediyor. İlçede hafta sonları adım atılacak yer kalmazken, 2 yılda 1 milyon turist bekleniyor.


Anadolu’nun zengin tarihi geçmişi içerisinde kendine özgü mimarisiyle ayrı bir yeri bulunan Halfeti, sahip olduğu doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle terörün bölgeden silinmesiyle ilçeye atanan kayyum belediye başkanının çalışmaları ilçeyi adeta bir cazibe merkezi haline getirdi. Hafta sonu yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede otellerde yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Yeşil ve mavinin birleştiği Halfeti’de su altında kalan yerleşim yerlerinin üzerinde teknelerle dolaşan turistler, ilçenin doğal güzelliğine hayran kalıyor. Yapılacak plaj çalışmaları ve konaklama sorununun giderilmesiyle Halfeti, Akdeniz turizmine rakip olmaya hazırlanıyor. Halfeti ilçesi sakinleri ise, Birecik Barajı’nın yapımıyla birlikte ilçenin büyük bölümünün 2000 yılında su altında kalmasının ardından taşındıkları 15 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim merkezinde yaşıyor.



“Kayyum geldi, ilçe yeniden dönüştü”


2016 yılında kayyum olarak atanan ve yaptığı hizmetlerle Halfeti’yi hizmetle buluşturan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, 31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibine yüzde 17 fark atarak ilçeye belediye başkanı seçildi. Yoğun turist akını hakkında açıklamalarda bulunan Albayrak, “Halfeti, Şanlıurfa’da turizm anlamında ön plana çıkan ilçelerimizden bir tanesidir. Bu senede Göbeklitepe Yılı ilan edildi. Bunun bize yansımaları çok olumlu yönde oldu. Özellikle hafta sonları Halfeti’de konaklama anlamında yer bulmak mümkün görülmüyor. Halfeti’de sokak ve caddelerde zar zor yürüyorsunuz” dedi.



“Terörün bitmesi turizmi uçurdu”


İlçenin terörden temizlenmesinin ardından vatandaşların gönül rahatlığı ile ilçeyi ziyaret etiğinin altını çizen Belediye Başkanı Albayrak, “Giriş çıkışlarda da ciddi bir hareketlilik var. Tekne turları tamamen dolu gidiyor. Hafta sonları ilçeye 20 bine yakın giriş oluyor. Önemli anlamda bir turizm hareketliliği devam ediyor. Önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde biz Halfeti’de 1 milyona yakın turist bekliyoruz. İlçe halkı bizi seçerek teröre karşı ciddi bir mesaj verdi. Son iki yıldır güvenlik anlamında burada hiçbir sıkıntı yok. Bu da turizmimize yansıyor” diye konuştu.



“Esnaf yoğunluktan çok memnun”


Yıllarca terör yüzünden geride kalan ve kötü imajından dolayı vatandaşların gitmekte tereddüt ettiği ilçede terörün bitmesiyle rahat bir nefes alan ilçe esnafı ise yoğunluktan memnun. İlçe esnafı, işlerinin çok iyi olduğunu ve satışlarının diğer yıllara göre kat kat arttığını belirtti.


İlçedeki tekneciler, turist akınından çok memnun olduklarının altını çizerek, teknelerinin neredeyse boş turu olmadığını, işlerinin çok iyi olduğunu ifade ettiler.


İlçeye gelen turistler ise, ilçeye hayran kaldıklarını belirterek, özellikle su, doğa ve tarihin buluşmasına, halkın misafirperverliğine hayran kaldıklarını söylediler. Turistler, Halfeti’nin herkesin gelip görmesi gereken bir yer olduğunun altını çizdiler.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:22
  1. doğa

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