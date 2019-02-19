0553 313 94 23

2 günde 15 ton patates satıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim satış noktalarında 2 günde 15 ton patates satıldı.

19 Şubat 2019 Salı 10:21
2 günde 15 ton patates satıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim satış noktalarında 2 günde 15 ton patates satıldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından TTM’de kurulan tanzim satış mağazasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Alışveriş yapabilmek için uzun kuyruklar oluşturan Balıkesirliler beklemelerine rağmen sunulan hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Cumartesi günü itibariyle faaliyete geçirdikleri tanzim satış yerine ek ikinci şubeyi Toygar Mahallesi’nde açtıklarını belirterek, “Kıymetli hemşehrilerimize 15 ton patates, 13 ton soğan, 12 ton domates, 256 adet brokoli, bin adet marul, 500 adet karnabahar, 300 adet lahana sunduk satışı gerçekleşti. Uygun fiyatlarla veriyoruz. Bizim önceliğimiz Balıkesirli üreticinin ürünlerini direk olarak tüketicimize sunmak. Bu amaçla Tarım Kredi Kooperatiflerinin Balıkesir Bölge Birliği ile özel bir anlaşmamız var. Diğer illerdeki tanzimlerden farkımız kendi üreticilerimizden aldığımız ürünleri Balıkesirli hemşehrilerimizin tüketimine arz ediyoruz. Onun dışında Balıkesir’de yetişmeyen ürünleri de gene tarım kredi üzerinden yurt çapındaki üreticilerimizden direk satın alarak tüketicimize arz ediyoruz. Şu ana kadar yoğun bir talep ve ilgi var. Elimizde sınırlı sayıda ürün tutuyoruz ki diğer ürünleri de pazarlardan manavlardan alabilsinler diye. Umuyorum fiyat dengelenmesiyle beraber tüketicimiz daha uygun fiyata bu ürünleri alma şansına sahip olacaktır" dedi.


TTM Şubesinde 25, Toygar’da da 14 personelle hizmet verdiklerini belirten Tüzün, "Yakında üçüncü bir noktada Altıeylül sınırları içerisinde bir nokta daha açacağız. Orada da hedefimiz alt gelir gurubuna dar gelirlilere hizmet etmek. Pazarlardan uzak olacak şekilde noktaları tespit edip hayata geçiriyoruz. Zaman içerisinde Körfez ve Güney Marmara bölgesinde de birer adet tanzim satış yeri oluşturacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı
    1. Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı
    2. Allianz Türkiye'de üst düzey atama
    3. Palandöken: "Akaryakıt desteği esnafa..
    4. Eximbank’tan KOBİ’lere 200 milyon..
    5. Varşova'daki Yemani-Netanyahu..
    6. Başkan Çolakbayrakdar’dan..
    7. Avrupa borsaları
    8. Türkiye iyi işler çıkarıyor
    9. İhlas Koleji’nden Siyer-i Nebi..
    10. Özel sporcularda hedef Tokyo 2020
    11. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    12. Fenerbahçe, grup etabını Fransa'da..
    13. Bakü'de yarın Güney Gaz Koridoru..
    14. Kaftancıoğlu'ndan 'HDP' talimatı!
    15. Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi..
    16. Asya borsaları
    17. Tour of Antalya’nın farkındalık sürüşü..
    18. Riskli yapılara ilişkin şikayetler arttı
    19. FOXplay ve Hepsiburada'dan iş birliği
    20. Palandöken: “Ünlü, spor camiası için..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun