Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim satış noktalarında 2 günde 15 ton patates satıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından TTM’de kurulan tanzim satış mağazasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Alışveriş yapabilmek için uzun kuyruklar oluşturan Balıkesirliler beklemelerine rağmen sunulan hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Cumartesi günü itibariyle faaliyete geçirdikleri tanzim satış yerine ek ikinci şubeyi Toygar Mahallesi’nde açtıklarını belirterek, “Kıymetli hemşehrilerimize 15 ton patates, 13 ton soğan, 12 ton domates, 256 adet brokoli, bin adet marul, 500 adet karnabahar, 300 adet lahana sunduk satışı gerçekleşti. Uygun fiyatlarla veriyoruz. Bizim önceliğimiz Balıkesirli üreticinin ürünlerini direk olarak tüketicimize sunmak. Bu amaçla Tarım Kredi Kooperatiflerinin Balıkesir Bölge Birliği ile özel bir anlaşmamız var. Diğer illerdeki tanzimlerden farkımız kendi üreticilerimizden aldığımız ürünleri Balıkesirli hemşehrilerimizin tüketimine arz ediyoruz. Onun dışında Balıkesir’de yetişmeyen ürünleri de gene tarım kredi üzerinden yurt çapındaki üreticilerimizden direk satın alarak tüketicimize arz ediyoruz. Şu ana kadar yoğun bir talep ve ilgi var. Elimizde sınırlı sayıda ürün tutuyoruz ki diğer ürünleri de pazarlardan manavlardan alabilsinler diye. Umuyorum fiyat dengelenmesiyle beraber tüketicimiz daha uygun fiyata bu ürünleri alma şansına sahip olacaktır" dedi.

TTM Şubesinde 25, Toygar’da da 14 personelle hizmet verdiklerini belirten Tüzün, "Yakında üçüncü bir noktada Altıeylül sınırları içerisinde bir nokta daha açacağız. Orada da hedefimiz alt gelir gurubuna dar gelirlilere hizmet etmek. Pazarlardan uzak olacak şekilde noktaları tespit edip hayata geçiriyoruz. Zaman içerisinde Körfez ve Güney Marmara bölgesinde de birer adet tanzim satış yeri oluşturacağız” diye konuştu.