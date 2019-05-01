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(Özel Haber) 1 Mayıs’ı çalışarak geçirdiler

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikalar tarafından Anadolu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle kutlanırken, işçiler bu günü genellikle çalışarak geçirdi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:10
(Özel Haber) 1 Mayıs’ı çalışarak geçirdiler

Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendikalar tarafından Anadolu Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle kutlanırken, işçiler bu günü genellikle çalışarak geçirdi.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde alanlarda coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs’ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumlarında çalışan işçiler tatil yaparken, özel sektörde çalışan temizlik görevlisi, oto tamir ustaları ve çırakları, kağıt toplayıcıları, simit satanlar, ayakkabı boyacısı gibi emekçiler ise bu günü çalışarak geçirdi.


Geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir vatandaş, kendileri için tatil olmadığını, çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Biz bugün çalışıyoruz. Sabaha karşı 3’te çıkıyoruz, gece yarısı işimiz bitiyor. Bizim için tatil yok. Her gün çalışmaya devam ediyoruz. Günlük 150-200 kilo kağıt topluyoruz. Topladığımız bizi geçindiriyor. Herkesin işçi bayramını kutluyorum” dedi.


Diğer bir kağıt toplayıcısı ise, “Hayatımız çok zor. Gördüğünüz gibi pisliğin içinde çalışıyoruz. Ekmek parası için mecburuz. Bugün işçiler günü olduğu için arkadaşımı tıraş ediyorum” dedi.


Bir kaporta ustası, işçinin bayramı olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:


“İşçiler çalışıyor, patronlar geziyor. Hiçbir işçi bayramında işçinin çalışmadığını gördünüz mü? Ben görmedim. Mesaiye sabah 8’de başladık, akşam 8’e kadar çalışacağız. Amir, memur piknik yapıyor geziyor, biz de burada çalışıyoruz. İşçinin bayramı olmaz.”


Egzoz ustası ise, alanlarda kutlama yapanlara seslenerek, “Mecbur bizde bayram yok. Ekmek parası için çalışmaya devam. Sanayide izin kullanılmıyor. Bayram falan bize fark etmiyor. Herkes izinli olduğu için bizim işimiz daha yoğun oluyor. Alanda toplanan kişiler bizim için de konuşsunlar. Bizi de savunsunlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:10
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