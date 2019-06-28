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Özel Güvenlikçiler fiili hizmet zammı ve iş kazalarında maluliyet hakkı istedi

Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan Öz-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Mustafa Öztürk, emeklilik için gerekli prim gün sayısını azaltan fiili hizmet zammı ve görevi başında meydana gelebilecek iş kazalarının diğer riskli mesleklerde olduğu gibi maluliyet haklarının tanınmasını istediklerini söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:25
Özel Güvenlikçiler fiili hizmet zammı ve iş kazalarında maluliyet hakkı istedi

Özel Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklamada bulunan Öz-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Mustafa Öztürk, emeklilik için gerekli prim gün sayısını azaltan fiili hizmet zammı ve görevi başında meydana gelebilecek iş kazalarının diğer riskli mesleklerde olduğu gibi maluliyet haklarının tanınmasını istediklerini söyledi.


Kuruluşlarının 14. yılını kutlayan özel güvenlik görevlilerinin zor şartlarla görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini hatırlatan Öz-İş Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Mustafa Öztürk, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik çalışanlarımızın başarısı hepimizi gururlandırmaktadır. Bu süre içerisinde görevleri başında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kamu düzeninin tesisine yönelik olarak kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği halindeyiz. Geçen 14 yıl boyunca halkımıza güven verdik. Sektör bünyesinde binlerce özel güvenlik görevlisi barındıran geniş bir aile haline geldi. Ülkemiz özel güvenlik sektörü Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen pazarları arasındadır. Ayrıca, teknoloji kullanımı ve uluslararası standartların uygulanması ile dikkat çekmektedir. Özel güvenlik sektörün en önemli sorunu özlük hakları. Son yıllarda çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda kayda değer çalışmalar yapıldı. İçişleri Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bu konuya hassasiyet gösteriyorlar. Kendilerine müteşekkiriz"dedi.


Özel Güvenlik Görevlileri için asgari ücret oranlarında artırılması gerektiğini hatırlatan Mustafa Öztürk, "Yıllık izin haklarında iyileştirme, fazla mesailerinde ve özellikle tatil günleri çalışmalarında tatmin edici ücretlerin ödenmesi gerekiyor. Emeklilik için gerekli prim gün sayısını azaltan fiili hizmet zammı ve görevi başında meydana gelebilecek iş kazalarının diğer riskli mesleklerde olduğu gibi maluliyet haklarının tanınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:25
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