Özel Güvenlik sınav sonuçları belli oldu mu? 81. Dönem Özel Güvenlik Sınav Sonuçları

Özel Güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama ile binlerce yeni personel alınacağı ilan edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınavı, 21 Nisan günü yapılmıştı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte 81.dönem Özel Güvenlik Sınavı ile ilgili detaylar...

Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 21 Nisan 2019 Pazar günü yapılan özel güvenlik sınavı sonuçlarının sınavdan yakın zaman sonra açıklanması bekleniyor.

81. Temel Eğitim Sınav Soru ve Cevapları 24 Nisan 2019 tarihinde, sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

57. Yenileme Eğitimi Sınavı Soru ve Cevapları 24 Nisan 2019 tarihinde, sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

81. dönem Özel Güvenlik sınav soruları nasıldı?

81. Temel Eğitim Sınav Soru ve Cevapları 24 Nisan 2019 tarihinde, sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav soruları yayınlandıktan sonra haberimize eklenecektir.

Özel Güvenlik Sınav Takvimi

15 Mart 2019: Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

22 Mart 2019: Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve ücretlerini yatıran aday listelerinin İl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği son tarihtir.

24 Mart 2019: İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine veri girişi yapılacağı son tarihtir.

25-29 Mart 2019: Sınava girecek adayların yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

12 Nisan 2019: Yazılı ve uygulamalı sınavda, illerde görev alacak personel sayısının belirlenip illere gönderilmesinin planlandığı tarihtir.

15-21 Nisan 2019: Soru Basım Komisyonu’nun kapalı devre sisteminde görev alacağı tarih aralığıdır.

18 Nisan 2019: Kuryelerin sınav evrakını dağıtıma başlayacağı tarihtir.

21 Nisan 2019: Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

22 Nisan- 02 Mayıs 2019: Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.

24 Nisan 2019: Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

10 Mayıs 2019: Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

11-15 Mayıs 2019: Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Başkanlığımızın ww.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Otomasyon Sistemine itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

16-18 Mayıs 2019: Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.

20 Mayıs 2019: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.