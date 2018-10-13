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Özel güvenlik nasıl olunur? Güvenlik görevlisi olmak için şartlar neler ve nereye başvurulur?

İş ilanlarında özellikle de İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarında en çok ilanın olduğu iş pozisyonu özel güvenlik ilanları göze çarpmakta. İŞKUR ve diğer ilanlarda en çok rağbet görmekte olan özel güvenlik görevlisi olmak için ne yapmak gerekir sorusu araştırılırken, özel güvenlik görevlisi nasıl olunur? Özel güvenlik görevlisi olmak için nereye başvuru yapmak gerekir ve başvuru şartları neler? Özel güvenlik olmak için hangi sınava girmek gerekmektedir? Gibi soruların cevabı merak edilmekte.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:04
Özel güvenlik nasıl olunur? Güvenlik görevlisi olmak için şartlar neler ve nereye başvurulur?

İş ilanlarında özellikle de İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarında en çok ilanın olduğu iş pozisyonu özel güvenlik ilanları göze çarpmakta. İŞKUR ve diğer ilanlarda en çok rağbet görmekte olan özel güvenlik görevlisi olmak için ne yapmak gerekir sorusu araştırılırken, özel güvenlik görevlisi nasıl olunur? Özel güvenlik görevlisi olmak için nereye başvuru yapmak gerekir? Özel güvenlik olmak için hangi sınava girmek gerekmektedir? Gibi soruların cevabı merak edilmekte.

Özel güvenlik nasıl olunur? 

Özel güvenlik olmak isteyen adaylar, ilk önce özel güvenlik kursuna kayıt yaptırmaları gerekiyor (aynen ehliyet almak için sürücü kurslarına başvurulduğu gibi) Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği sınava girmeleri ve bu sınavdan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanılıyor. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

– Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

– Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

– Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 09:04
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