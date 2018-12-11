Özel güvenlik görevlisi olmak için ÖGG sınavına giren adaylar 2018 özel güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. 2 Aralık’ta 79. ÖGG sınavına girenler şimdi 2018 ÖGG sınav sonuçlarını sorguluyorlar. ÖGG 79. Sınav sonuçları özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

2 Aralık tarihinde 79. düzenlenen ÖGG sınavı, 14 Aralık Cuma günü kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Sonuçlar yayımlanır yayımlanmaz buradan ÖGG 79. Sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Özel güvenlik görevlisi olmak için ne yapmak gerekir?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.