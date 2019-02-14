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Özel günde özel bir etkinlik

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü bir araya gelerek özel eğitime muhtaç çocuklarla birlikte ‘dünyanın akciğerini koruyoruz’ sloganı ile fidan dikimi gerçekleştirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:42
Özel günde özel bir etkinlik

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü bir araya gelerek özel eğitime muhtaç çocuklarla birlikte ‘dünyanın akciğerini koruyoruz’ sloganı ile fidan dikimi gerçekleştirdi.


Tütün ve tütün ürünleri kullanımından doğan zararların azaltılması, toplumsal sağlık okuryazarlığının arttırılması ve ülkede sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak amacıyla; 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü; kapsamında ‘’dünyanın akciğerini koruyoruz’’ temalı etkinlik, Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu’nda yapıldı. Etkinliğe Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt yaptıkları konuşmada, fidan dikiminin önemini vurguladılar.


Etkinlikte konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, sigaranın zararları hakkında bilgiler aktararak; "Bugün kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneğini sergiliyoruz. Sigarayı bırakma günü kapsamında düzenlediğimiz bu etkinliğimize emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde ve İl Orman Bölge Müdürlüğünün temin ettiği fidanlar ile gerçekleştirilen etkinlikte Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan ‘’dumansız hava logolu’’ ve öğrencilerin isimlerinin bulunduğu künyeler ile fidanların dikimi yapılarak, Orman Bölge Müdürlüğünce 200 adet fidan ve bitki çayı katılımcılara dağıtıldı.


Lise öğrenimine devam eden öğrencilerimize sigaranın zararları konulu eğitimler verilerek sigaraya başlamadan gençleri kurtarmak için başlatılan çalışmaların ilki olan etkinlikte anne baba olarak çocuklara iyi bir rol model olması açısından velilere Dr. Füsun Kahya tarafından sigaranın zararları, sigarayı bırakmak için neler yapılabilir konulu eğitim verildi. Etkinlik sırasında “karbon monoksit ölçüm cihazı” ile katılımcıların karbon monoksit düzeyi ölçülerek, ALO 171 sigara bırakma hattı hakkında bilgi aktarıldı, ‘’dumansız hava’’ ve ‘’sigarayı bırak hayatı bırakma ‘’ logolu çantalar, öğrencilerimize Sağlığım İçin Not Defterleri, Sağlıklı Çocuk Dergisi, sağlık için bilgilendirme broşürleri hediye edildi.


Okul tanıtımı sonrasında Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği organizasyonu ile ambulans tanıtımı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:42
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