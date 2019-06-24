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(Özel) Gültak: “ATAŞ lojmanlarında, 900 konutluk TOKİ çalışmasına başlıyoruz”

3 ay içerisinde kazmayı vuracağız” dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
(Özel) Gültak: “ATAŞ lojmanlarında, 900 konutluk TOKİ çalışmasına başlıyoruz”

3 ay içerisinde kazmayı vuracağız” dedi.


Yıllardır gündemde olan ve bugüne kadar bir çözüm üretilemeden atıl vaziyette kalan Çay Mahallesi’nde bulunan eski ATAŞ Petrol Rafinerisi lojman alanının bulunduğu bölgede toplu konut çalışmaları başlıyor. Akdeniz ilçesinde bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili son durumu İHA muhabirine anlatan Başkan Gültak, çalışmaların en kısa sürede ATAŞ lojman alanından başlayacağını açıkladı.



“ATAŞ lojman alanında çalışmalar çok hızlı başlayacak. 2-3 ay içerisinde kazmayı vuracağız”


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’na ait 130 dönüm araziyi kapsayan söz konusu bölgede tüm çalışmaların tamamlandığını ifade eden Gültak, “O bölgede her şey bitmiş, sadece kazma kalmış, kazmayı vuracağız. Yaklaşık 900 konut düşünüyoruz. Bu konutların içinde taziye evleri, tandır yerleri olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, Karaduvar’daki Arap vatandaşlarımızın da kültürlerini yaşatacakları, kendilerini yabancı bir yerde hissetmeyecekleri projelerle bir TOKİ çalışması düşünüyoruz. Orada sadece bloklardan oluşan bir çalışma düşünmüyoruz. Bunların doğrultusunda bir çalışma yapacağız. Daha sonra da annelere yönelik bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Gelin gezin orayı. Sizin çocuklarınız, sizler, kızlarınız buna mı layık, buna mı layık. Anneler üzerinden gideceğiz” diye konuştu.


Geçen günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, diğer milletvekilleri ve Bakanlık bürokratlarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Gültak, toplantının büyük bölümünde ATAŞ lojmanları ve TOKİ’nin çalışmalarını ele aldıklarını anlattı. Toplantıda, bürokratlar da dahil bir anlaşma sağladıklarını vurgulayan Gültak, “TOKİ, ATAŞ bölgesinde çok hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Orada 2-3 ay içerisinde hareketlenme olabilir” ifadelerini kullandı.



“Şehrin merkezi konumundaki bölgede çalışmalar 1-1,5 yılı bulabilir”


Bahçe, Mahmudiye, Barış Mahalleleri ile Çetinkaya alışveriş merkezinin arkasını kapsayan bölgede de kentsel dönüşüm uygulamasını hayata geçirecekleri bilgisini veren Gültak, bu bölgede de projelerin hazır olduğunu, ancak henüz vatandaşlarla pazarlık yapılmadığını söyledi. Bu nedenle, bu bölgedeki çalışmaların 1-1,5 yılı bulabileceğini kaydeden Gültak, “Bu mahalleler şehrin merkezi. Oradaki insanlarımız bu işe gönüllü, insanlarımızda sıkıntı yok; kentsel dönüşümü istiyorlar. Sadece oradaki maliyetler çok yükseldiği için maliyetleri nasıl düşürebiliriz, vatandaşa bir şey yansıtmadan nasıl bu işi çözeriz, bunun hesaplarını yapıyoruz şu anda. Ankara bunu netleştirdikten sonra TOKİ yetkilileri gelecekler, bürolarını açacaklar, oradaki vatandaşlarla birebir görüşecekler” şeklinde konuştu.



“Domino taşı etkisi yapacak”


Bu iki TOKİ çalışmasının hem şehre dokunacağını hem de Çay Mahallesinin bir model olacağını belirten Gültak, şunları söyledi: “Biz, ATAŞ bölgesinde yaptığımız işlerle Çay’daki, Çilek’teki vatandaşlarımıza ‘Gelin gezin, görün’ diyeceğiz ve ben inanıyorum ki, hiçbir anne bunu reddetmeyecek. Orası bir model olacak. Zaten bunu ben mahallede konuştuğumda hissediyorum, insanlar istiyorlar. Bu komple domino taşı etkisi yapar. Bir taşınma başladığında, hiçbir zorlamanın olmadığını gördüklerini zaman inanıyorum ki bir sıkıntı kalmayacak.”

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
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