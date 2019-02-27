(Özel) Göz göre göre gelen motosiklet kazası kamerada

Tuzla’da motosiklet sürücüsü yağmurdan dolayı ıslanmış yolda ilerlerken hareket halindeki bir araca yandan çarptı. Göz göre göre yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansırken, motosikletlinin hiç manevra yapmadan araca çarpması şaşkına çevirdi.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde seyir halinde ki motosiklet sürücüsü, kavşaktan yola girdiği sırada yol üzerinde seyir halinde olan araçları fark etmedi. Motosiklet sürücüsü manevra bile yapmaya fırsat bulmadan yolda seyreden araca çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü yere düşerken, diğer araçların sürücüleri şahsın düştüğünü fark ederek son anda durdu. Adeta göz göre göre gelen kaza ise aza güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde motosikletli sürücü yola giriyor ve manevra yapmadan hareket halindeki araca çarpıyor. Çarpma sonucu motosikletli yere düşerken, diğer araçlar duruyor.