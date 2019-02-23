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(Özel) Görme engeline aldırmadı, kayak yapmayı öğrendi

Kayseri’de yaşayan doğuştan görme engeli bulunan 43 yaşındaki Mahmut Selçuk, engeline rağmen kayak yapmayı öğrenerek, çevresindekilere örnek oldu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:45
(Özel) Görme engeline aldırmadı, kayak yapmayı öğrendi

Kayseri’de yaşayan doğuştan görme engeli bulunan 43 yaşındaki Mahmut Selçuk, engeline rağmen kayak yapmayı öğrenerek, çevresindekilere örnek oldu.


Kayseri’de doğuştan yüzde 100 görme engelli olan 43 yaşındaki Mahmut Selçuk, kayak sporuna merak sardı. Erciyes’te kayak eğitmeni Veysel Değirmenci ile tanışan Selçuk, aldığı derslerin ardından kendi başına kayar hale geldi. Kendisini görenlerin şaşkın bakışları arasında Erciyes’te kayak yapan Mahmut Selçuk, önyargılara rağmen kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı.


"Benim görme engelim yaşantıma engel değildir" diyen Mahmut Selçuk, "Bu tür sporlarda kayağı tatmayanların gözünde ‘Düşersiniz, ayağınız kırılır, kolunuz kırılır’ diye bir önyargı var ama biz bunu başardık. Erciyes’e geldim ve Veysel hocamla tanıştık. Veysel hocamla bu kayak serüveni başlarken hiç önyargı olmadı. Görme engelli olduğum için sıkıntılar yaşayabilir miyiz tereddüdümüz olmadı. Veysel hocam eğitimlerde adım adım beni takip etti. Özel eğitimci bir öğretmen olmamasına rağmen hiç korkusu olmadı. Kayak varsa biz de vardık. Benim görme engelim benim yaşantıma engel değildir. Yaşantıma engel olmadığını da burada gördük. Görme engelli biri kayak yapabiliyorsa herkes kayak yapabiliyordur. Burada hocanın da fonksiyonu çok önemlidir" ifadelerini kullandı.


Kayak eğitmeni Veysel Değirmenci de, gurur duyduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında sporda engel olmadığını söyledi. Bu konuşmanın ardından beni bir heyecan sardı. 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki adama kadar kayak öğretebiliyoruz ama onların fiziksel bir engeli yoktu. Görme engelli arkadaşlarıma kayak öğretmek istedim ve üzerinde teknik olarak çalışmalar yaptım. Bu olay bana da gurur verdi. Mahmut da gayet güzel bir şekilde kayak yapmayı öğrendi. Kayak sporunda engel yoktur. Yaş mefhumu da yok, 7’den 70’e kadar herkes kayabilir. Kayak sporu sağlık için de çok önemlidir. Kayak yüksek rakımda yapıldığı için sağlığa çok faydası var. Kayak yapan insanların hücreleri yenileniyor, alyuvarları daha da fazlalaşıyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:45
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