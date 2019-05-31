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(Özel) Geyiklerin ihaleyle öldürülmesine "mahkeme "dur" dedi

Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı 2.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:24
(Özel) Geyiklerin ihaleyle öldürülmesine "mahkeme "dur" dedi

Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılan 2 geyik, hukukçular ve doğa koruma derneklerinin uğraşları sonucu mahkeme kararıyla kurtarıldı. Mahkeme başvuru üzerine ihalenin iptaline karar verdi.


Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, 2 adet kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkarıldı. İhalenin resmi olarak yayınlanması ve haberinin İHA tarafından servis edilmesinin ardından doğa koruma dernekleri ve hayvan severler harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü’nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle 10 Haziran 2019 günü saat 11.00’de yapılacak olan satış öncesi Avukat Suna Soydaş hazırladığı dilekçeyle ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Soydaş’ın dilekçesini değerlendiren Bursa 2.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurarak geyiklerin ihaleye çıkarılmasına engel oldu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Suna Soydaş, söz konusu ihalenin hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Devlet ihale kanununa göre söz konusu malın kiralanması ve sözleşmede kararlaştırılan zamanın akabinde bu malın olduğu gibi geri alınması maddeleri yer alıyor. Geyiklerle ilgili yapılan ihalede hayvanların kiralanmasının değil öldürülmesinin söz konusu olduğu ortada. Bu anlamda hem bir hayvansever hem de bir avukat olarak duruma sessiz kalamazdık. Geyiklerle ilgili haberi gördüğüm zaman ilk başta anlayamadım. Daha sonra konuyu araştırınca Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü’nün hayvanları ihale yoluyla avlanmaları üzere sattığını fark ettim. Bu ihale hem kanuna aykırı hem de hayvan haklarına aykırı. Bir hukukçu olarak gereken araştırmayı yaptıktan sonra dilekçemi yazdım ve mahkemeye başvurdum. Kısa süre içerisinde yürütmenin durdurulması için karar verildi ve söz konusu ihale durduruldu. Aslında hiç vaktimiz yoktu çünkü ilan 25 Mayıs’ta verildi, ihale 10 Mayıs’ta yapılacaktı ve arada bayram tatili vardı. Mahkeme heyeti bizim dilekçemize erken karar vererek geyiklerin kurtulması için çok önemli bir adım atmış oldu” dedi.


Kamuoyunun ve hayvanseverlerin duruma karşı duyarlılığına da değinen Avukat Soydaş, “Karardan sonra çok sayıda insan bana ulaştı ve herkes teşekkür etti. Biz sadece yapılması gerekeni yaptık. Sessiz canların sesi olduk. O hayvanların katledilmesi her şeyden önce yaşama hakkına aykırıydı. Sessiz kalmadık ve istediğimiz sonucu aldık. Mahkemeye de destek olan kamuoyuna da çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:24
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