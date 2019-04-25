Özel gereksinimli çocukları Milletvekili Yağcı yalnız bırakmadı

Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, kentten Ankara’ya bir proje kapsamında giden Özel Eğitim Okulu öğrencileri yalnız bırakmadı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştirdiği “Kim Demiş ki Yapamayız” projesi kapsamında Ankara’ya giden 50’ye yakın özel gereksinimli öğrencileri Bilecik Milletvekili Selim Yağcı yalnız bırakmadı. Yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan Milletvekili Selim Yağcı, "Ankara YHT garında Bilecikli özel çocuklarımızın gerçekleştirdiği halk oyunları gösterileri ilgi odağı oldu. Projeye destek veren İçişleri Bakanlığımıza, projeyi hayata geçiren Ertuğrulgazi Etno Federasyonu yöneticilerimize, projede yer alan üniversite öğrencisi kardeşlerimize, öğretmenlerimize ve çocuklarının bu proje içerisinde yer almasına destek veren ailelerimize teşekkür ediyorum. Hayata geçirdikleri bu proje ve sergiledikleri halk dansları gösterisiyle dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri, Osmanlının ilk başkenti Bilecik’imizin, tanıtımına katkı koyan özel çocuklarımızı, federasyon yöneticilerimizi, öğretmen ve üniversite öğrencilerimiziTürkiye Cumhuriyetinin, kurucu, kadim ve ebedi başkenti Ankara da ağırlamaktan onur duydum" dedi.