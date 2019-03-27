Özel gereksinimli çocuklardan Galatasaray Basketbol Takımına fide hediyesi

Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Galatasaray Bayan Basketbol Takımına 40 adet taflan fidesi hediye etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kim Demiş Ki Yapamayız" projesi kapsamında Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi olan özel gereksinimli çocuklara 40 adet taflan fidesi verildi. Özel gereksinimli çocuklara da bu fideleri maçlarını seyretmek için gittikleri İstanbul’da Galatasaray Bayan Basketbol Takımı Teknik Direktörü Müge Erdem ve oyunculara hediye etti.

"Özel çocuklarımız, sosyal ve kültürel ortamlarda kendilerine yer bulmalıdırlar"

Konuyla alakalı açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, “Özel çocuklara yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan her projede yer almaya çalışıyoruz. Özel çocuklarımız, sosyal ve kültürel ortamlarda kendilerine yer bulmalıdırlar. Özel çocuklarımızın önündeki tek engel toplumsal ön yargılar ve biz bu ön yargıları kaldırırsak engelsizliklerine hepimiz tanık olacağız” dedi.