Genç yaşında yüzde doksanı yerli 3 boyutlu yazıcı üretip bütün Türkiye’ye satıyor

Bursa’da makine mühendisi genç, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen 3 boyutlu yazıcıyı üretmeyi başarıp bütün Türkiye’ye satıyor.

Makine mühendisliğinden mezun olduktan sonra 3 boyutlu yazıcı üretmeyi kafasına koyan Tayfun Yazıcı (28), bu hayalini genç yaşında gerçekleştirdi. Kendi tasarladığı butik ürünleri üretmek isteyenlerin, kalıp çıkartmak isteyen firmaların, proje hazırlayıp bunun maketini çıkartmak isteyen mühendislerin tercih ettiği 3 boyutlu yazıcılar yurt dışından geliyordu. Bursalı genç mühendis, bu konudaki açığı görerek bu cihazların yüzde doksan yerlisini üretmeyi başardı. Özellikle evde bir şeyler yapıp satmak isteyen kadınların tercih ettiği 3 boyutlu yazıcılar bir çok kişiye ek gelir kapısı da oluyor. Plastikle ilgili akla gelebilecek her çeşit ürünün birebir aynısını çıkartan cihazlar büyük rağbet görüyor. Bu cihazları açtığı atölyede üreten genç girişimci bunları yerli üretim olduğu için yarı fiyatına satıyor.

Başarı hikayesini anlatan Tayfun Yazar, "Yerli olarak 3 boyutlu yazıcı üretmeyi başardık. Bu teknoloji, aklınıza gelebilecek bir çok alanda, 3 boyutlu ürün üretiminde kullanılabiliyor. Bizim ürettiğimiz ürünün yüzde doksanı yerlilik oranına sahip, bu üründen 3 çeşidin üretimini yapıyoruz. En büyük olanı 6 bin 400 liraya, orta boyu 2 bin 800 liraya, en küçük olanı ise bin 200 liraya satmaktayız. Biz bu ürünü yüzde doksanı yerli imal ederek yüzde elli daha ucuza satıyoruz. Bu cihazı alan kişiler kendi evlerinde karmaşık bir atölyeye ihtiyaç duymadan tasarladıkları ürünleri yapabilirler. Bu ürünü ben tüm Türkiye’ye satıyorum. Hedefim bu ürünü dünyadaki bir çok ülkeye ihraç etmek" dedi.