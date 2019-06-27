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(Özel) Genç hafız dev dalgaların arasında boğularak hayatını kaybetti

Arnavutköy Karaburun’da arkadaş grubuyla plajda yürüyüş yapan ve yeni hafız olduğu öğrenilen bir kişi bir anda dengesini kaybederek dev dalgaların arasında kaldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:46
(Özel) Genç hafız dev dalgaların arasında boğularak hayatını kaybetti

Arnavutköy Karaburun’da arkadaş grubuyla plajda yürüyüş yapan ve yeni hafız olduğu öğrenilen bir kişi bir anda dengesini kaybederek dev dalgaların arasında kaldı. Deniz gel git etkisiyle bir anda gözden kaybolan genç hafızın cansız bedeni sabaha karşı ekiplerin arama kurtarma çalışması yaptığı sırada kıyıya vurdu.


Olay saat 20.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Yeniköy plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okuldaki arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarına gelen ve kısa bir süre önce hafız olduğu öğrenilen Ümran Gün (17) bir süre burada vakit geçirdikten sonra henüz bilinmeyen bir sebepten denize doğru yürümeye başladı. Bu sırada dev dalgaların kıyıya vurması sonucu dengesini kaybeden Gün, dalgalarla birlikte denize doğru sürüklendi. Bir anda gözden kaybolan arkadaşlarını gören çocuklar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.


AFAD ve Jandarma ekipleri gece boyunca çalışma yaptı


Olay yerine gelen jandarma ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler olası başka bir olumsuzluğun önüne geçmek için bölgeye güvenlik şeridi çekti. Yapılan aramalara destek vermesi için durum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bildirildi. Havanın kararması sebebiyle özel aydınlatmalarla desteklenen arama çalışmaları gece boyu sürdürüldü. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletilirken haberi alan Ümran Gün’ün ailesi kaygılı bir şekilde ekiplerin arama çalışmalarını izledi. Sabah saatlerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü çalışma yapılan yere yakın bir noktaya genç hafızın cansız bedeni kıyıya vurdu. Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan genç hafızın cenazesi gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan gece boyu yapılan çalışmalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin özel aydınlatma sistemleriyle plaj ve çevresinde arama kurtarma çalışmaları görülüyor.


“Yeni hafız olmuştu”


Olayın görgü tanığı Nimet Duman, “ Arkadaş gurubuyla gelmiş bildiğim kadarıyla. Yeni hafız olmuştu yaklaşık olarak 16- 17 yaşlarındaydı. Okuldaki arkadaşlarıyla burada gezerken ayağını mı denize sokmaya çalışmış yoksa abdest mi almaya çalışmış bilemiyorum, ayağına suya soktuğu anda dalga alıp dubalara kadar götürüyor. İkinci dalga alıyor sonra çocuğu götürüyor. Çocuk kaybolunca jandarma ekipleri geldi, AFAD ve İtfaiye ekipleri vardı. Sayın belediye başkanımız Ahmet Haşim Baltacı buraya geldi. Ekiplerin araması sürdüğü sırada gece 4 sularında çocuğun cansız bedeni kıyıya vurdu” dedi.


Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:46
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