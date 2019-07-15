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Garsonu öldüren gence müebbet hapis

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir restoranda çalışan garsonu bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
Garsonu öldüren gence müebbet hapis

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir restoranda çalışan garsonu bıçaklayarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına mahkum edildi.


Olay Hasanbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aklî dengesi yerinde olmayan Orhan Çinko (19), mahallede dolaşırken bir fastfood yemek şirketinde garson olarak çalışan Muhammet Bal ile tartışmaya başladı. Orhan Çinko, tartıştığı Bal’ı göğsünden ve sırtından bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan Bal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çinko ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Orhan Çinko hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten adam öldürmek suçundan açılan davada sona gelindi. Önceki duruşmalarda kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, yaşananları hatırlamadığını ve aklî dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Adlî tıp raporlarında sanık Çinko’nun aklî dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti raporların ardından sanık hakkında kararını verdi. Çinko kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
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