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(Özel) Fırtına balık tezgahlarını vurdu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yoğun fırtına yaşamı etkiliyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:43
(Özel) Fırtına balık tezgahlarını vurdu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yoğun fırtına yaşamı etkiliyor. 2 günden bu yana aralıklarla etkili olarak yağan yağmur fırtına birlikte yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınadan dolayı balıkçılar da denize açılamadı.


Fırtınanın zaman zaman denizde saatte 80 kilometreyi bulması sonucu Marmara Denizi’ne açılamayan tekneler nedeniyle balık fiyatlarında da ani yükselme oldu. Bandırma Balık Hali’nde esnaflık yapan Cem Tecimen İHA’ya yaptığı açıklamada, “Türkiye’de hava koşullarının bozulmasıyla birlikte teknelerimiz denize açılamamaktadır. Dolayısıyla balık fiyatlarında yükselme oldu.Havalar birkaç güne kadar düzelmesi bekleniyor. Çinakopun fiyatı yükseldi. Barbun balığı tezgahlarımıza az gelmektedir. Aynı zamanda da kıyı balıkçığı devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde havaların tekrar mevsim normallerine girmesiyle birlikte balıklarında fiyatları normale gelecektir. Tezgahlarımızda çinakop, tekir, istavrit, hamsi her zamanki gibi tezgahlarımızda bulunuyor. Çeşit olarak az ama halkımıza hitap ediyoruz.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:43
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