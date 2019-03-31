0553 313 94 23

(Özel) Felçli baba ve engelli oğlu, evde bakım görevlileriyle oy kullanmaya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin’de İl Sağlık Müdürlüğü’nden evde bakım hizmeti alan felçli İbrahim Beyazçiçek, engelli oğlu Mehmet Beyazçiçek ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan eşi Dilşah Beyazçiçek, doktor ve hemşire gözetiminde oy kullanmaya geldi.

31 Mart 2019 Pazar 15:44
(Özel) Felçli baba ve engelli oğlu, evde bakım görevlileriyle oy kullanmaya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin’de İl Sağlık Müdürlüğü’nden evde bakım hizmeti alan felçli İbrahim Beyazçiçek, engelli oğlu Mehmet Beyazçiçek ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan eşi Dilşah Beyazçiçek, doktor ve hemşire gözetiminde oy kullanmaya geldi.


Mersin’de, oy kullanmak isteyen ancak felç geçirdiği için yürüme zorluğu çeken 75 yaşındaki İbrahim Beyazçiçek, kendisi, engelli oğlu ve eşinin oy kullanacakları okula götürülmeleri için İl Sağlık Müdürlüğü’ne talepte bulundu. Aynı zamanda evde bakım hizmeti alan baba Beyazçiçek, 45 yaşındaki oğlu Mehmet ve 67 yaşındaki eşi Dilşah Beyazçiçek için İl Sağlık Müdürlüğü iki ayrı ekip görevlendirdi. Beyazçiçek ailesini, iki ayrı evde bakım nakil aracıyla merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’ndeki evlerinden alan iki doktor ve sağlık görevlileri, aileyi oy kullanacakları İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’na getirdi. Burada, doktor ve diğer görevlilerin yardımıyla sandığa giden aile, oylarını kullandı.


Oy kullanma işlemenin ardından İHA muhabirine konuşan baba İbrahim Beyazçiçek, felç olduğu için tek başına hareket edemediğini ve doktorların kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Beyazçiçek, “Allah onlardan razı olsun, doktorlarımız bize yardım ettiler, elimi tuttular, oyumu kullandım. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimize, devletimize hangisi hayırlısıysa Allah onu yapsın” dedi.


Dilşah Beyazçiçek de eşinin felçli, iki oğlunun da engelli olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün evde bakım hizmeti görevlilerinin yardımıyla oy kullanmaya geldiklerini belirten Beyazçiçek, “Biz evde sağlık hizmeti alıyoruz. Evde 4 hastayız. Benim böbreğim yok, gözüm yok, dizlerim ağrıyor, B Hepatit taşıyıcısıyım, şeker hastasıyım. Çok memnun olduk, Allah onlardan razı olsun, hepsinin eline, ayağına, yüreğine sağlık. Allah, dinimizi, imanımızı, bayrağımızı, ülkemizi dış güçlere teslim etmesin. Allah’tan dileğim bu. Biz bu halimizle geldik oy kullandık, vatandaşlık görevimizi yaptık. Hakkımızda kim hayırlıysa o gelsin” diye konuştu.


Beyazçiçek ailesi, daha sonra sağlık görevlileri eşliğinde evlerine götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhtarlık seçimi aileyi böldü! 5 gözaltı
    1. Muhtarlık seçimi aileyi böldü! 5 gözaltı
    2. GÜNCELLEME 2 - Malatya'da seçim..
    3. Van seçim sonuçları 2019 son dakika 31..
    4. ALKÜ’nün Uluslararası kongresi..
    5. (Özel)Zehra Çilingiroğlu’da annesi..
    6. Gaziantep'te acı olay! Sele kapılarak..
    7. 73 yaşındaki adam oy kullanmaya..
    8. Ayvalık’ta restoranda korkutan yangın
    9. Judo: Büyükler Balkan Şampiyonası
    10. 15 Temmuz gazisi Algan engelleri aşıp..
    11. Yaşlı kadın sandalyeyle oy kullanmaya..
    12. Van’da oy sayımı başladı
    13. Hakkari’de oy kullanma işlemi sone erdi
    14. DP Genel Başkanı Uysal, oyunu..
    15. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    16. Başkan Arslan, oyunu kullandı
    17. İçişleri Bakanlığı: "2 vatandaş seçim..
    18. Siyasi partilerin il başkanları da..
    19. AK Parti’li Turan: “Milletimiz ne..
    20. Kırteke oyunu Akçadağ’da kullandı
    21. Akbaşoğlu: "Millet ne derse ona göre..
    22. Ülkenin doğusunda sandıklar kapandı,..
    23. Ahmet Aras oyunu kullandı
    24. Gündemi sarsan şok iddia! "Suudi..
    25. Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2’si..
    26. Sınıra komando takviyesi
    27. Muş’ta oy verme işlemi sona erdi
    28. "İllerden 310 seçim olayı bilgisi..
    29. Elazığ, Tunceli ve Bingöl’de oy verme..
    30. Bakanlık açıkladı: 4 kişi hayatını..
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin