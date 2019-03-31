(Özel) Felçli baba ve engelli oğlu, evde bakım görevlileriyle oy kullanmaya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin’de İl Sağlık Müdürlüğü’nden evde bakım hizmeti alan felçli İbrahim Beyazçiçek, engelli oğlu Mehmet Beyazçiçek ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan eşi Dilşah Beyazçiçek, doktor ve hemşire gözetiminde oy kullanmaya geldi.

Mersin’de, oy kullanmak isteyen ancak felç geçirdiği için yürüme zorluğu çeken 75 yaşındaki İbrahim Beyazçiçek, kendisi, engelli oğlu ve eşinin oy kullanacakları okula götürülmeleri için İl Sağlık Müdürlüğü’ne talepte bulundu. Aynı zamanda evde bakım hizmeti alan baba Beyazçiçek, 45 yaşındaki oğlu Mehmet ve 67 yaşındaki eşi Dilşah Beyazçiçek için İl Sağlık Müdürlüğü iki ayrı ekip görevlendirdi. Beyazçiçek ailesini, iki ayrı evde bakım nakil aracıyla merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’ndeki evlerinden alan iki doktor ve sağlık görevlileri, aileyi oy kullanacakları İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’na getirdi. Burada, doktor ve diğer görevlilerin yardımıyla sandığa giden aile, oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemenin ardından İHA muhabirine konuşan baba İbrahim Beyazçiçek, felç olduğu için tek başına hareket edemediğini ve doktorların kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Beyazçiçek, “Allah onlardan razı olsun, doktorlarımız bize yardım ettiler, elimi tuttular, oyumu kullandım. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimize, devletimize hangisi hayırlısıysa Allah onu yapsın” dedi.

Dilşah Beyazçiçek de eşinin felçli, iki oğlunun da engelli olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün evde bakım hizmeti görevlilerinin yardımıyla oy kullanmaya geldiklerini belirten Beyazçiçek, “Biz evde sağlık hizmeti alıyoruz. Evde 4 hastayız. Benim böbreğim yok, gözüm yok, dizlerim ağrıyor, B Hepatit taşıyıcısıyım, şeker hastasıyım. Çok memnun olduk, Allah onlardan razı olsun, hepsinin eline, ayağına, yüreğine sağlık. Allah, dinimizi, imanımızı, bayrağımızı, ülkemizi dış güçlere teslim etmesin. Allah’tan dileğim bu. Biz bu halimizle geldik oy kullandık, vatandaşlık görevimizi yaptık. Hakkımızda kim hayırlıysa o gelsin” diye konuştu.

Beyazçiçek ailesi, daha sonra sağlık görevlileri eşliğinde evlerine götürüldü.