0553 313 94 23

(Özel) Fatih’te hareketli dakikalar

İstanbul Fatih’te kurulan Kurt Kapanı-9 uygulama noktasına girmek istemeyen bir kişi araçtan atlayarak kaçtı.

14 Haziran 2019 Cuma 16:12
(Özel) Fatih’te hareketli dakikalar

İstanbul Fatih’te kurulan Kurt Kapanı-9 uygulama noktasına girmek istemeyen bir kişi araçtan atlayarak kaçtı. Kaçan şüpheliyi arama çalışması devam ederken uygulama noktasına girmeyen araç, sürücüsüyle birlikte yakalandı.


Tüm İstanbul genelinde saat 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konuları önlemek adına Kurt Kapanı-9 uygulaması gerçekleştirildi.


Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında Özel Harekat Polisleri hazır bulunurken araç aramalarında polis köpekleri kullanıldı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.


Fatih Millet Caddesi’nde kurulan uygulama noktasına gelmeden önce bir şahıs arabadan atlayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun kovalamacası sonucu şahıs bulunamazken şüphelinin indiği araç, sürücüsüyle beraber yakalandı. Kaçan şahsın yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürerken Millet Caddesi’ndeki uygulamada, 1’i ticari taksi olmak üzere 3 aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Araç sürücülerine ve taksi plakasının sahibine para cezası kesildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavuzeli’nde öğrencilerin karne heyecanı
    1. Yavuzeli’nde öğrencilerin karne..
    2. Afyon BİLSEM’den Park Afyon AVM’de..
    3. Cami ve taziye evi inşaatları sürüyor
    4. Tarihi kalede yangın çıktı
    5. KADEM'den Babalar Günü'ne özel video
    6. Putin: "Suriye’de Türkiye, Rusya ve..
    7. Gürkan’dan öğrencilere mesaj
    8. Kağıt toplayıcısından E-5'te ölüme..
    9. Konya’da YKS’ye girecek öğrencilere..
    10. SAMULAŞ’ta ’temizlik’ seferberliği
    11. Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 4..
    12. Erzincanlı muhtar başarılı öğrencilere..
    13. Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 5..
    14. SCO liderleri "Bişkek Deklarasyonu"nu..
    15. (Özel) Fatih’te hareketli dakikalar
    16. Başkan Bulut’un tatil mesajı
    17. Dev uçak böyle batırıldı
    18. Halkbank’tan ATSO üyelerine İvme..
    19. Başkan Aydar, çocuklarla basketbol..
    20. Toplu taşıma araçlarına klima denetimi
    21. Murat Alan kimdir? Murat Alan nereli..
    22. Eskişehirspor, Fuat Çapa ile yeniden..
    23. Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde..
    24. Körfez’deki patlamanın yankıları..
    25. Bolu’da ev yangını
    26. Osmaniye’de yaz spor okulları..
    27. 2. Kademe Pilates Antrenör Kursu..
    28. "Polenler alerjik bünyeleri hasta..
    29. Üsküdar’da tek teker üzerinde..
    30. Başkan Bulut’un Jandarmanın kuruluşu..
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...