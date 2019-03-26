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Evleri yanan aile kömürlükte yatıyor

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen aile kömürlükte yatıyor.

26 Mart 2019 Salı 11:24
Evleri yanan aile kömürlükte yatıyor

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen aile kömürlükte yatıyor. Yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile ise yetkililerden yardım eli bekliyor.


Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 114. Sokak’ta önceki gün sobanın üzerindeki bez parçasının tutuşmasıyla çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Hanife Böyü (26), 3 çocuğu, engelli kardeşi ve annesi Nebahat Böyü (65) ile birlikte geceyi evlerinin kömürlüğünde geçirdi. Genç kadın, eşinin 2 buçuk yıldır cezaevinde olduğunu, komşularının yardımlarıyla geçindikleri ve kendilerine bakacak kimsenin olmadığını söyledi.



"Perişan haldeyiz"


Evi yanan Hanife Böyü’nün annesi Nebahat Böyü, damadının cezaevine girmesinin ardından yalnız kalmaması için engelli oğluyla birlikte kızının yanına yerleştiğini belirterek, yangından sonra çok zor durumda kaldıklarını söyledi. Anne Böyü, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:


"İkindi vaktinde benim tansiyonum çıktı. Çocuk evde oynarken kafasını televizyon büfesine vurdu, bayıldı. Annesi de panik yaparak çocuğu evden alıp acele bir şekilde çıkıp komşuları çağırdı. Soba da yanıyordu. Sobanın üzerinde de bez parçası vardı. Evdeki herkes hastanedeyken bez parçası sobanın üstünde yanıp daha sonra da halıya düşmüş. Komşular fark edince haber verdiler evin yandığını. Koşa koşa geldik ama ev kül olmuştu. Kızımın eşi 2 buçuk yıldır cezaevinde ve kendisine bakan kimse yok. Yanında ben ve oğlum kalıyoruz ama oğlum da engeli. Evde tek başına kalmaktan korktuğu için biz yanında kalıyoruz. Ev kül olmuş durumda. Bakan kimse yok bize, perişan haldeyiz. Biz bu gece kömürlükte yattık. Yatacak yerimiz olmadığı için yerlere çul serip çocuklarla beraber orada uyuduk. Benim eşim de, kızımın eşi de yok, tek başımıza yaşıyoruz. Kızım evin yanmasından dolayı bunalım halinde ağlıyor, konuşmuyor. Evde yiyecek ve içecek bir şeyimiz ve bakanımız yok. Kapı komşularımız bize bakıyorlar. 2 tane küçük çocuğu var ikisi de mama yiyorlar. Ben de hastayım çalışamıyorum. Allah rızası için hayırseverler ellerini bize uzatsınlar, yardımcı olsunlar" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:24
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