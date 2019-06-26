0553 313 94 23

(Özel) Evini müzeye çevirdi

Bursa’nın Keles ilçesinde bir vatandaş, evini geçmiş dönemde kullanılan eşya ve kıyafetlerle donatarak adeta müzeye çevirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:07
(Özel) Evini müzeye çevirdi

Bursa’nın Keles ilçesinde bir vatandaş, evini geçmiş dönemde kullanılan eşya ve kıyafetlerle donatarak adeta müzeye çevirdi.


Bursa’nın Keles ilçesi Baraklı Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Öz’ün evi adeta geçmişe ışık tutuyor. 55 yaşındaki Abdullah Öz, geçmişte kullanılan eşyalara merak saldı. 10 yıldır Baraklı ve çevre mahallelerden edindiği eşya ve araç-gereçleri evi ve müştemilatında sergiliyor. 70 yıla kadar geçmişe dayanan eşyalar görenleri de yıllar sonrasına götürüyor. Tulum, ayran yayığı, ütü, kaset çalar, tarım aletlerinin yanı sıra kıyafetlerde görenleri geçmişle yolculuğa çıkartıyor.


Yıllar geçtikçe geçmişe özlem duyduğunu ve eski eşyaların değerini daha yakından hissettiğini kaydeden Abdullah Öz, “Yıllardır gerek kendi mahallemde, gerekse civar bölgelerde gördüğüm eşyaları toplamaya çalıştım. Evimin en güzel yerinde sergileyerek hem özlemimi gideriyorum, hem de misafirlere gösteriyorum. Geçmişimizi unutmamalıyız. Eve gelen gençlerin birçoğu eskiden kullanılan eşyaları bilmiyor. Onları tanımaları ve geçmişte atalarının ne şartlarda yaşadıklarını öğrenmeleri lazım. Elimde olmayan eşyaları edinmeye devam edeceğim. Benim için değerleri çok yüksek” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:07
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kumluca’da yaz spor okuları başladı
    1. Kumluca’da yaz spor okuları başladı
    2. İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını..
    3. Başkan Pekmezci belediyenin toplam..
    4. Tayini çıkan jandarma ekiplerine veda..
    5. Altıntaş’ta ağaçlandırma ve yol yapım..
    6. Akdeniz zabıtası, kaldırım işgallerine..
    7. Vali Ömer Toraman’dan Dumlupınar ve..
    8. (Özel) Üçüz buzağılar görenleri..
    9. Ekrem göreve başladı, destekçileri..
    10. Asya borsaları
    11. Şaphane’de Halk Eğitim Merkezi..
    12. Reçellik ak kiraz hasatı başladı
    13. Engellilerin el emeği göz nuru..
    14. Hamilelikte sigara bebeğe nasıl zarar..
    15. Miniminikler Futbol Festivali başladı
    16. Yaya geçidini yol zanneden sürücüye..
    17. Kayseri Bilim Merkezi, eğitiminde..
    18. Piyasa güne artı rezervle başladı
    19. Başkan Pekmezci Türkiye birincisini..
    20. (Özel) Evini müzeye çevirdi
    21. Konuşarak beyin ameliyatı oldu
    22. Eşinden şiddet gören kadın 3 çocuğuyla..
    23. Irak'ın kuzeyinde teröristlere 'Pençe'!
    24. Dolar/TL, 5,7840 seviyelerinden işlem..
    25. Futbol okuluna kayıtlar devam ediyor
    26. Yayladan sofralara otlu peynirinin..
    27. Şehit asker ve korucunun kanı yerde..
    28. (Özel) Balkonun davetsiz misafiri
    29. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz..
    30. Yaya geçidini yol sandı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi