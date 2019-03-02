0553 313 94 23

(Özel) Evine hırsız girdi diye geldi, bacağından vuruldu

Bursa’da evine hırsız girdiği sırada şehir dışında olan Sırrı Yavuz, haberi alınca şehir dışından Bursa’ya geldi.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:55
(Özel) Evine hırsız girdi diye geldi, bacağından vuruldu

Bursa’da evine hırsız girdiği sırada şehir dışında olan Sırrı Yavuz, haberi alınca şehir dışından Bursa’ya geldi. Evinin durumunu öğrenmek için gelen Yavuz, daha önceden husumetli olduğu 17 yaşındaki genç tarafından apartman girişinde ayağından vuruldu. Saldırı sonrası tabancayla birlikte kaçan genci polis her yerde arıyor.


Olay, Yıldırım ilçesi Şirinevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün ikametine hırsız girdiği için Artvin’den Bursa’ya dönen Sırrı Yavuz(56), Artvin’den Bursa’ya döndü. Hırsız giren evini toplamaya çalıştığı sırada, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ramazan A.(17) ile sokak üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ramazan A.’nın belinden silahını çıkardığını gören, Sırrı Yavuz apartmana doğru kaçmaya başladı. Merdiven boşluğunda Sırrı Yavuz’u bacağından vuran Ramazan A. elindeki tabancayla hızla uzaklaştı. Kanlar içinde yerde kalan Yavuz’u gören mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri Sırrı Yavuz’u bacağından vuran Ramazan A.’yı her yerde arıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Susun dünya Müslümanları
    1. Susun dünya Müslümanları
    2. Isparta’da uyuşturucu operasyonu
    3. 15 adrese eş zamanlı uyuşturucu..
    4. Kaymakam Uzan: “Lütfen çocuklarınızın..
    5. Avustralya’da korkutan orman yangınları
    6. Okullar arası masa tenisi şampiyonası..
    7. Mustafa Esgin: “Türkiye’nin..
    8. Aydın Ekonomi Kulübü basın mensupları..
    9. Bakan Kurum, "Türkiye’de 6,7 milyon..
    10. Çocuklu ailelere hayati uyarı! “Momo..
    11. Kars’ta telefon kablosu hırsızlığı..
    12. Bin 400 rakımda 2 metre kalınlıktaki..
    13. Emekli öğrenci 5. üniversite diploması..
    14. 580 saatlik görüntüleri inceleyen..
    15. Sason’da 97 aileye çilek bahçesi..
    16. (düzeltmeyi yaptım) Erciş’te sosyal..
    17. CHP-İYİ Parti-HDP Ankara adayı Mansur..
    18. SpaceX'ten tarihi uçuş
    19. Bir devrin içyüzü
    20. Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...