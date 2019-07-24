(Özel) Eski sevgilisini ve annesini vuran zanlı yakalandı Esenyurt’ta eski kız arkadaşının evine giden ve tartıştıktan sonra genç kızı ve annesinisilahla vuran zanlı yakalandı.

Esenyurt’ta eski kız arkadaşının evine giden ve tartıştıktan sonra genç kızı ve annesinisilahla vuran zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, dün Esenyurt İnönü Mahallesi’nde uzun süredir saplantılı olduğu eski sevgilisinin evini basıp, Kübra G. ve annesini vuran S.A (43) olaydan 6 saat sonra yakalandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin titiz çalışması sonucunda Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde zanlı yakalandı. Olayda kullanılan silah bulunamazken zanlı,

kullandığı silahı çöpe attığını söyledi. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kalçasından yaralanan genç kız ve bileğinden yaralanan annenin ise durumununiyi olduğu öğrenildi.

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