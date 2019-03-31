(Özel) Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, oyunu Kadıköy’de kullandı Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte Kadıköy’de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte Kadıköy’de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte oyunu kullanmak için Kadıköy’de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu’nda geldi. Oy kullanmadan önce vatandaşlarla selamlaşan Başbuğ, ardından 2105 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başbuğ çıkışta da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başbuğ, seçimin hayırlı olması dileğinde bulunarak okuldan ayrıldı.

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