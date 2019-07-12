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(Özel) Esenyurt’ta zincirleme trafik kazası

Esenyurt’ta içlerinde tır, halk otobüsü ve servis minibüsünün olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:00
(Özel) Esenyurt’ta zincirleme trafik kazası

Esenyurt’ta içlerinde tır, halk otobüsü ve servis minibüsünün olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Faciadan dönülen kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, bir kağıt toplayıcının yaşanan olaya rağmen işine devam etmesi dikkat çekti.


Kaza, dün akşam saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir servis aracı yolda sağa yanaşmak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen diğer 4 araçta servis aracının yavaşladığını fark ederek frene bastı. En arkadan gelen 63 FK 857 plakalı tır sürücüsü hızla geldiği yolda en arkadaki halk otobüsünü fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile zincirleme halinde diğer araçlarda birbirlerine girdi. Kaza sonrası çoğu halk otobüsünün içinde olan toplam 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslar yaralıları yakında bulunan hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de olay yerine gelerek rapor tuttu.


6 araç birbirine girdi, o işine devam etti


Esenyurt’ta aralarında tır, özel halk otobüsü ve servislerin olduğu zincirleme trafik kazası ilginç anlara sahne oldu. Kazanın olduğu sırada halk otobüsünde bulunan yolcular ve diğer araçtakiler dışarıya çıkarak yerlere oturup yardım bekledi. Kazanın olduğu sırada o bölgede bulunan bir kağıt toplayıcının, yaşanan olaya rağmen işine devam ederek karton ve plastik toplamaya çalışması dikkat çekti.


Esenyurt’taki zincirleme kaza kamerada


Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tırın en arkadan hız kesmeden gelerek halk otobüsüne çarpma anı yer alıyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların kazadan hemen sonra otobüsten inmeleri ve yere oturarak yardım beklemeleri yer alıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:00
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