0553 313 94 23

(Özel) Esenyurt’ta iş yerine giren maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

Esenyurt’ta kimliği henüz belirlenemeyen maskeli üç hırsız, iş yerinin kapısını kırarak televizyon ve bilgisayar çaldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:52
(Özel) Esenyurt’ta iş yerine giren maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında

Esenyurt’ta kimliği henüz belirlenemeyen maskeli üç hırsız, iş yerinin kapısını kırarak televizyon ve bilgisayar çaldı. Hırsızların kapıyı kırması ve iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Olay, saat 04.58 sularında Esenyurt Merkez Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kargo firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 3 şüpheli beyaz bir otomobille önce kontrol amaçlı sokakta tur attı. Ardından hırsızlardan ikisi, iş yerinin kapısını ellerindeki demirle kırarak içeri girdi. Maskeli soyguncular, önce duvardaki televizyonu koparıp araçta bekleyen şahsa verdi, ardından masa üzerindeki bilgisayarı alıp olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Hırsızlık güvenlik kamerasında


Güvenlik kamerasına takılan maskeli hırsızlar, önce otomobille iş yerini kontrol ediyor. Daha sonra tekrar gelip, şahıslardan ikisi maskeli olarak ellerindeki demirle önce berber dükkanının kapısını açmak için zorluyor. Ancak başarılı olamayınca kargo şirketine ait dükkanın kapısını zorluyor. Bir tanesi tekme ile kapıya vurmaya çalışırken, kapıyı açan hırsızlar içeri giriyor. Maskeli hırsızlar duvardaki televizyonu koparıp araçta bekleyen arkadaşlarına verdiği görülüyor. Daha sonra içeride kısa süre arama yapan maskeli soyguncular masa üstündeki bilgisayarı alıp hızlıca olay yerinden kaçıyor. Durumu fark eden vatandaşların panik


içinde kaldığı görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kızılay Düzce'deki sel bölgesine helikopterle yardım ulaştırdı
    1. Kızılay Düzce'deki sel bölgesine..
    2. Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu
    3. Oğlunun kestiği ağaç öldürdü
    4. Sakarya Caddesi’nin çöp konteynırları..
    5. İran’dan peş peşe yalanlama
    6. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Yahyalı’da..
    7. Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak..
    8. Kaybolan tankere İran'ın el koyduğu..
    9. Nijerya'da silahlı saldırı: 23 ölü
    10. Çalık’a Japonya Devlet Nişanı
    11. Ekmekler değerleniyor, hayvanlar..
    12. Gençlik Tarım Zirvesinde Türkiye’yi..
    13. Ali Ravcı: “Olimpija Ljubljana güçlü..
    14. Köy içme suyu kaynağında bakım onarım..
    15. Gezginler, Bali’yi THY kalitesiyle..
    16. Balkonuna yuva yapan güvercinleri..
    17. Suriye konulu 13. Garantörler..
    18. Başkentte uyuşturucu operasyonu
    19. MHP'li Büyükataman'dan Yunanistan'a..
    20. Bu ilçede park ve tesisler 'güneşle'..
    21. Araç sahiplerine güzel haber! Benzin..
    22. Yeni Malatyaspor’da idari menajerliğe..
    23. Başkan Akın Turgululu esnafla buluştu
    24. Maltepe Belediyesinden üniversite..
    25. Göz torbası deyip geçmeyin
    26. Aksaray Valiliği’nden dolandırıcılık..
    27. Jandarma ve polisten ortak uyuşturucu..
    28. Varlık barışında bir fırsat daha
    29. Türkiye Finans, Iğdır şubesini açtı
    30. Başkan Altay, Yaz Spor Okulu..
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?