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(Özel) Esenyurt’ta havuzda minik çocuk dehşeti yaşadı

Esenyurt’ta ailesiyle birlikte yüzmek için havuza gelen 4 yaşındaki Pakistanlı Omer S.

28 Haziran 2019 Cuma 09:03
(Özel) Esenyurt’ta havuzda minik çocuk dehşeti yaşadı

Esenyurt’ta ailesiyle birlikte yüzmek için havuza gelen 4 yaşındaki Pakistanlı Omer S. boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı. Küçük çocuk polis memurunun kucağında ambulansa taşındı.


Olay, dün saat 16.00 sıralarında Koza Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitenin havuzunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Pakistanlı Omar S. burada bulunan havuza yüzmek için geldi. Burada bir süre tek başına havuzda serinleyen Omar, daha sonra büyükler için bulunan derin havuza girdi. Çocuğun çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar havuza atlayarak minik Omar’ı kurtardı. Bilinci kapalı olan Omar için 112 ekiplerine haber verildi. Yapılan ilk müdahale ile kendisine gelen küçük çocuk kendine geldi.


Minik Omar daha sonra, olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipte görevli polis memurunun kucağında ambulansa taşındı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:03
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