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Aktüel

(ÖZEL) Esenyurt’ta 15 aylık bebek 3’üncü kattan düştü

Esenyurt’ta 15 aylık kız bebeği 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan bahçe kattaki beton zemine düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:32:10 -
(ÖZEL) Esenyurt’ta 15 aylık bebek 3’üncü kattan düştü

Esenyurt’ta 15 aylık kız bebeği 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan bahçe kattaki beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek hastanede tedavi altına alındı.


Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesi evdeyken 15 aylık Hümeyra M. 3’üncü katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre sonra aşağıya sarkan Hümeyra isimli bebek balkondan beton zemine düştü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri minik Hümeyra’yı hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olduğu öğrenilen minik kızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Satılık 4 katlı bina
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