(Özel) Esenler’de ’tırnakçı’ kameralara yakalandı Esenler’de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs kameralara yakalandı.

Esenler’de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs kameralara yakalandı.

Olay, Esenler Kazımkarabekir Caddesi’nde bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen bir şahıs ’tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Mağazadan bir ürün alan şahsın kasiyerin kafasını karıştırarak fazla para üstü almaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde tırnakçının kasiyeri dolandırmak için dakikalarca çabaladığı anlar yer alıyor.

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