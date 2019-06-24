0553 313 94 23

(Özel) Eşe ’manyak-salak’ demek boşanma sebebi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; bir temyiz başvurusunda, eşe ’salak, manyak, koca kafalı, terbiyesiz’ gibi sözlerle hakaret edilmesini boşanma sebebi saydı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:36
(Özel) Eşe ’manyak-salak’ demek boşanma sebebi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; bir temyiz başvurusunda, eşe ’salak, manyak, koca kafalı, terbiyesiz’ gibi sözlerle hakaret edilmesini boşanma sebebi saydı. Yüksek mahkeme; aralarında şiddetli geçimsizlik olan çiftlerin, ele güne karşı aynı evde yaşamasının evlilik birliğinin hâlen çekilebilir olduğunu göstermeyeceğine hükmetti.


Aile Mahkemesi’ne başvuran M.Y., eşi Ş.Y.’nin sürekli kendisine ’şizofren’ diyerek hakaret ettiğini, ciddi tartışmalar yaşadığı eşinin evliliğe alışamadığını, aralarında kişilik uyuşmazlığı ve kültür farklılığı olduğunu ileri sürerek boşanma davası açtı. Davacı adam, velâyet hakkının kendisine verilmesini, eşinden 20 bin lira manevî 20 bin lira da maddî olmak üzere 40 bin lira tazminat talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı Ş.Y. ise kocasının iddialarının doğru olmadığını belirterek, “Davacı bana, sürekli ’salak, manyak, terbiyesiz, şerefsiz’ diyerek hakaret etmiştir. Boşanma davasının reddini istiyorum." dedi.


Âile Mahkemesi, kocanın karısına ’salak-manyak, terbiyesiz’ diyerek hakaret ettiğine, kadının da kocasına ’şizofren’ diyerek hakaret ettiğine dikkat çekti. Boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmeden mahkeme, davalı kadının tedbir ve yoksulluk nafakası talebini ise eşit kusur sebebiyle reddetti. Davacı kocanın da tazminat talebi reddedildi. Davalı kadın, boşanma kararını temyiz etti.


Yargıtay 2. Hukuk Dâiresi, boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının ispatı gerektiğine hükmetti. Boşanma davası açıldıktan sonra dahî tarafların aynı evde yaşamasının; evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını, evliliğin çekilebilir olduğunu gösterdiğini hatırlatan 2. Hukuk Dâiresi kararı bozdu. Âile Mahkemesi, ilk kararında direnince dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine geldi. Genel Kurul, oy çokluğu ile mahkemenin birbirine ’salak-manyak-şizofren’ diyerek hakaret eden çifti boşayan Âile Mahkemesi kararını onadı. genel kurul kararında, eşlerin aynı evde yaşamasının evlilik birliğinin hâlen çekilebilir olduğunu göstermeyeceğine hükmetti. Kararda, "Tarafların sırf aynı evde yaşaması evlilik birliğinin hâlen çekilebilir olduğunu gösteren delil ya da olgu kabul edilemez. Mahkemenin kararı oy çokluğu ile onanmıştır. Tazminat ve nafaka yönünden incelemesi yönüyle dosya 2. Hukuk Dâiresi’ne gönderilmiştir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:36
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3-5 yaş arası sünnet ettirmek önerilmiyor
    1. 3-5 yaş arası sünnet ettirmek..
    2. YSK Başkanı'ndan açıklama
    3. Babakale köyünde kadın dayanışması
    4. Selendi’de Kiraz Festivali coşkuyla..
    5. Çin 40 milyon Müslümana soykırım..
    6. Bakan Akar’dan siyasi partilere ziyaret
    7. Van’da 5 bin 10 paket kaçak sigara ele..
    8. Altınköprü Halk Dansları Topluluğu..
    9. Gazişehir Gaziantep’te transfer haftası
    10. Akar ile Bahçeli bugün görüşecek!
    11. Regan Magarity, Hatay Büyükşehir..
    12. TSE 13 bilişim personeli alacak
    13. Eskinazi: "Seçim bitti, Türkiye’nin..
    14. Avrupa borsaları
    15. Antalya’da selde 10 küçükbaş hayvan..
    16. Kibar Holding'e Şahabettin Bilgisu..
    17. Tekne turundaki turistlere Yunus şov
    18. Nehir yatağına düşen atı itfaiye..
    19. Bolu'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve..
    20. (Özel) Sevimli Yunuslar İstanbul..
    21. Kırgızistan Büyükelçisi, Çubuk’u..
    22. Reel Kesim Güven Endeksi haziranda..
    23. Tunceli’de "Organik Örgü Bebek"..
    24. Kız kardeşini amcasının oğluyla..
    25. Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ..
    26. Erzincan’da arpa tarlasında yangın
    27. Sektörel güven endeksleri
    28. Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor
    29. İnönü’de kitap okuma seferberliği
    30. Yunan’dan müftülere asimilasyon
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama