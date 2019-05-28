0553 313 94 23

(Özel) Erzurum’da “platonik aşk dehşeti” genç kızın peşini bırakmıyor

Erzurum’da geçtiğimiz yıl platonik aşk beslediği kızı 4 yerinden bıçaklayan zanlının akıl sağlığı mahkemece araştırılıyor.

28 Mayıs 2019 Salı 09:48
(Özel) Erzurum’da “platonik aşk dehşeti” genç kızın peşini bırakmıyor

Erzurum’da geçtiğimiz yıl platonik aşk beslediği kızı 4 yerinden bıçaklayan zanlının akıl sağlığı mahkemece araştırılıyor. Genç kız ise alınacak rapor ile zanlının serbest kalma ihtimaline karşı sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı.


Olay 13 Ekim 2018’de Erzurum’un Aziziye ilçesi Dadaşkent mahallesinde özel bir markette meydana gelmişti. Murat Y. çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı T.ye arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı.


Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.’ye saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Yıldırım, kaçmaması için Canısı T.’yi kolundan tuttu.Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere dört bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.’ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.


Murat Y. hakkında Erzurum 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine dehşeti tekrar yaşamak istemeyen Canısı T. sosyal medyadan kampanya başlattı.


Olay öncesini anlatan Canısı T. sarkıntılığı yüzünden Murat Y.’nin marketten uzaklaştırıldığını ifade ederek “ Biz markette birlikte çalışıyorduk. Yavaş yavaş bana yaklaşmaya başlamıştı. Soğuk espriler yapıyordu. Yanımda çalışan başka arkadaşımızın telefonunun birini aramak için almış ve oradan benim numaramı almış. Ardından gece bana bir mesaj geldi. “ Sen hiç ilk görüşte aşka inanır mısın?” yazmıştı. Sonra ben market müdürüme gittim söyledim. Müdürümüz onu uyardı. Ama bu takıntılık yapmaya başladı. Otobüse benle biniyordu kolumdan tutup sürekli tehdit ediyordu. Bu şekilde onu marketten uzaklaştırdılar” dedi.


“Bir gün önce silahla markete gelmiş”


Murat Y.’nin olay gününden bir gün önce kendisini silahla öldürmeye geldiğini ama izinli olduğu için ölümden döndüğünü belirten Canısı T., “ Bana taciz mesajları yazmaya başladı. “Adımını denk al” gibi mesajlar attı. Bir gün önce silahla markete gelmiş. Arkadaşlarıma beni sormuş arkadaşlarım izinli olduğumu söylemişler. Sonra ki gün bıçakla geldi. Kafamı kaldırdım sonra bir anda bıçağın vücuduma girdiğini hissettim. Mahkemede öldürmeye teşebbüs etmedim dedi. Seviyorum bıçaklamak istemedim dedi. Seven insan sevdiğini 4 yerinden bıçaklamaz” ifadelerini kullandı.


“Benim hayati tehlikem var”


Mahkemenin Murat Y’yi serbest bırakması halinde kendinin hayati tehlikesinin olacağını kaydeden Canısı T.,“Ben artık adaletin yerini bulmasını istiyorum. Mahkemenin tek taraflı değil iki taraflı düşünmesini istiyorum. Tamam ruh sağlığı iyi olmaya bilir ama benim özgürlüğümü kısıtlayamaz. Elâzığ’da sağlık kontrolleri yapılacak. Eğer akıl sağlığında sıkıntı olursa serbest kalacak. Eğer o serbest kalırsa benim hayati tehlikem var. Sadece bana karşı da değil. Çok takıntılı herkese sarıyor. Kafasında neler kurduğunu anlayamıyoruz. Başka bir markette bir kıza yine sarkıntılık yapmış. Psikolojim bozuk deyip yapıyor bu hareketleri” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege, bu hafta sıcak geçecek
    1. Ege, bu hafta sıcak geçecek
    2. Çaldıran’da 5 ton 625 kilo inci kefali..
    3. Borsa, güne yükselişle başladı
    4. Trabzonspor, yabancılardan en fazla..
    5. Terör yuvalarına büyük harekat
    6. Kardeşinden şok iddia: Numara yapıyor
    7. Japonya’da bıçaklı dehşet
    8. Kuzey Ege’dekiturizmciler uyardı:..
    9. Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı..
    10. Yeni askerlik sistemi silah..
    11. Huzur ortamının sağlanmasıyla..
    12. Ordu’da define avcıları yakalandı
    13. Öğrenciler sanayicilerden iş..
    14. Aydın MHP İstanbul’un fethini kutladı
    15. Asya borsaları
    16. (Özel) Avcılar’daki ölümlü kazanın..
    17. Turkcell, Avrupa'dan 2 ödülle döndü
    18. Binali Yıldırım bombayı patlattı! 1...
    19. Gündüz programları aileyi ifsad ediyor
    20. Tarihi bölgeden 350 ton atık toplandı
    21. 65 yaşındaki adam ATV altında kalarak..
    22. Mühendis Prof. Dr. Mardinoğlu TÜSEB..
    23. Atak helikopterlerinin desteğiyle..
    24. TÜSEB Başkanlığına mühendis bilim..
    25. Muradiye’de 500 metre manyat ağ ile 5..
    26. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve..
    27. Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın..
    28. İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
    29. (Özel) 7 bin yıllık Bitlis’in gece..
    30. (Özel) Zihinsel engelli genç kıza..
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız