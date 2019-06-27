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(Özel) Erken terhise sevindi Akçay’dan ayrıldığı için üzüldü

Balıkesir’de yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerler erken terhis heyecanı yaşıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:56
(Özel) Erken terhise sevindi Akçay’dan ayrıldığı için üzüldü

Balıkesir’de yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerler erken terhis heyecanı yaşıyor. Erken terhis nedeniyle tezkerelerini alan askerler Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Tezkerelerini alan askerler otobüslerle memleketlerine silah arkadaşları tarafından uğurlandı.


Yeni askerlik sistemi kapsamında terhis edilen Balıkesir’deki askerler memleketlerine gitmek üzere Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde silah arkadaşları tarafından uğurlandı. Terminalde silah arkadaşları tarafından memleketlerine uğurlanan askerlerin bazıları sevinçlerini dile getirirken, özellikle sahil kesiminde askerlik hizmetini yapanlar ise yaz aylarında memleketlerine gidecek olmalarından dolayı üzüntü yaşadı. Gaziantepli er Hüseyin Akşahin Akçay Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevliyken erken terhis için sevinçli olduğunu, ancak yaz ayında Akçay’dan ayrılacağı için de üzüntülü olduğunu ifade etti.



Erken terhis olan askerler mutlu


Silah arkadaşları tarafından memleketlerine sırayla uğurlanan askerlerden Mehmet Doğan yeni askerlik sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra askerlik yaptıkları yerlerden ayrıldıklarını ve heyecanlı olduğunu söyledi.Tezkere almasına 4 ay kala memleketine dönmekten ve ailesine kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Doğan, geleceğinden annesinin haberi olduğunu ancak babasına har vermeyerek sürpriz yapacağını ifade etti. Askerlik hizmetini tamamlayarak Bitlis’e arkadaşları tarafından uğurlanan Yasin Özdere de iki ay öncesinden terhis olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yasin Özdere, “Erken terhis için bize Ramazan Bayramından önce söz vermişlerdi, bayramda evdesiniz demişlerdi. Biz bayramda olur diye umut ediyorduk. Ama Allah razı olsun sözlerinde durdular, mutluyuz. Evimize 1-2 ay da olsa erken gidiyoruz” diye konuştu. Balıkesir’de Jandarma olarak askerliğini yapan Ankaralı Serkan Demirel de erken terhis ile ilgili olarak, “Askerliğimi yaptım, bitirdim, gidiyorum. Erken terhis iyi bir şey. Askerliğimiz bitti, herkesi gönderdiler, herkes mutlu. Devletimizden Allah razı olsun, devletimizin çok büyük katkısı var bunda. Hissiyatım güzel, mutluyuz” ifadelerini kullandı.



Erken terhise sevindim Akçay’dan ayrıldığıma üzüldüm


Erken terhis nedeniyle askerlik görevlerini gününden önce tamamlayan askerlerin sevinci yüzlerinden okunurken, erken terhis nedeniyle üzüntülü olan askerler de vardı. Askerlik görevini Akçay Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda sürdürürken 3 ay önce terhis olan Gaziantepli er Hüseyin Akşahin yaz ayını Akçay’da geçiremeyeceği için üzüntülü olduğunu ifade etti. Erken tezkere aldığı için sevinçli, Akçay gibi tatil merkezinden ayrılacağı için de üzüntülü olduğunu belirten Hüseyin Akşahin, “Askerliğimiz Balıkesir Akçay Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda yapıyordum. Erken terhis nedeniyle ben şahsen üzüldüm, Çok güzel yerde askerlik yapıyordum ve son 3 ayım vardı o yüzden üzüldüm. Yaz ayını Akçay’da geçiremeyeceğim için çok üzgünüm” diye konuştu.



Askerler bize emanet


Balıkesir’den Batman’a giden otobüsün şoförü Ayhan Ala ise yol güzergahında inecek askerlerin kendilerine emanet olduğunu söyledi. Otobüs Şoförü Ayhan Ala asker yolu gözleyen annelere de seslenerek, “Askerler bize emanet, analar merak etmesin. Allah’ın izniyle kavuşturacağız onları” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:56
  1. doğa

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