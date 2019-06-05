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(Özel) Erciyes’te teleferiklerin örümcek adamları

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes’te yeni sezon hazırlıkları kapsamında teleferiklerin bakımın yapan ekipler, örümcek adamı andırıyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:52
(Özel) Erciyes’te teleferiklerin örümcek adamları

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes’te yeni sezon hazırlıkları kapsamında teleferiklerin bakımın yapan ekipler, örümcek adamı andırıyor.


Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te hareketli geçen kış sezonunun ardından yeni sezon hazırlıkları başladı. Turistleri Erciyes’in zirvesine çıkaran teleferiklerin bakımına da başlandı. Erciyes AŞ bünyesindeki Tamir Bakım Müdürlüğü ekipleri, 25 metre yüksekliğindeki teleferiklere örümcek adam gibi tırmanarak halatları kontrol edip, halata bağlayan kremlerin bakımlarını yapıyor ve şanzıman yağlarını değiştiriyor.


Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, 2019-2020 sezonunu rekorla kapattıklarını söyleyerek, “2019-2020 sezonu Erciyesimiz açısından oldukça yoğun ve bereketli geçti. Hareketli bir kış mevsimi olarak tarihe geçti. Erciyes tarihinde yeni rekora imza atmış olduk. Bu sene gelen ziyaretçi sayısı, yapılan faaliyet sayısı, kayak ve günübirlik dinlenme maksadıyla gelen misafirlerimizin oranı ve yurt dışından gelen insan sayısını hesapladığımız zaman Erciyes için tarihi bir yıl geçirmiş olduk” dedi.


Cıngı, tesislerin bakımlarını yaptıklarını söyleyerek, “Bizim yapmış olduğumuz turizmi teknik turizm diye isimlendiriyoruz. Çünkü neticede sadece denizde olduğu gibi gidip Allah’ın yarattığı denize kendinizi bırakmıyorsunuz. Teleferiklerle, suni karlama sistemleri ile bir noktada teknik işlerle turizm çeşidi gerçekleştiriyoruz. Teleferiklerimiz eğer vatandaşlarımızı dağın üst kesimine çıkarmazlarsa onların kayak yapma imkanı ortadan kalkmış oluyor. O yüzden teknik bir turizm yapmış oluyoruz ve kullanmış olduğumuz bütün bu tesisler, aletler ve makineler çok ileri teknoloji ürünü, içinde hidrolik, dijital ve mekanik her türlü teknolojiyi barındıran sistemlerdir. Bunlar da tabii ki değişik tabiat şartlarında eksi 30 ile artı 30 arasındaki bu sıcaklık değişikliklerinden etkileniyorlar ve tahrip oluyorlar. Kışın da çok yoğun kullanıldı. Yoğun bir izdiham olduğu için gayet başarılı geçti. Sürekli olarak sistemlerimiz kullanıldı. Sezon biter bitmez de Erciyes AŞ bünyesinde Tamir Bakım Müdürlüğümüz bünyesinde yaz boyunca yapılacak tamirlerimiz ve bakımlarımız planlanıyor. Hat hat dağdaki bütün teknik tesislerimizi elimize alıyoruz. Arkadaşlarımız iğneden ipliğe, vidasından somununa varıncaya kadar her şeyini değiştiriyorlar ve kontrol ediyorlar ve gelecek seneki kayakçılarımız için kaliteli, risk oluşturmayacak bir sistem ortaya çıkmasına vesile oluyorlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:52
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