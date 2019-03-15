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(Özel) Engelleri kaldırdılar, hayatı paylaştılar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu öğrencileri ’Engelleri kaldıralım, hayatı paylaşalım’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırkağaç Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulunu kardeş okul seçerek, ’Yeryüzündeki yıldızlar’ özel eğitim sınıfının tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

15 Mart 2019 Cuma 11:34
(Özel) Engelleri kaldırdılar, hayatı paylaştılar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu öğrencileri ’Engelleri kaldıralım, hayatı paylaşalım’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırkağaç Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulunu kardeş okul seçerek, ’Yeryüzündeki yıldızlar’ özel eğitim sınıfının tüm ihtiyaçlarını karşıladı.


Kırkağaç MYO Öğretim Görevlileri Ayşegül Sözer ve Mesude Uçar önderliğinde “Engelleri kaldıralım, hayatı paylaşalım” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kırkağaç Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulunu kardeş okul seçen yüksekokul öğrencileri, ’Yeryüzündeki yıldızlar’ isimli özel eğitim sınıfının tüm ihtiyaçlarını karşıladı.


Kırkağaç MYO öğrencileri, yaklaşık 15 gün süren çalışma sonrası özel öğrencilerin bulunduğu sınıfa masa, pano, eğitim setleri, müzik aletleri, kitaplar ve oyuncaklar alarak örnek bir davranışa imza attı. Üniversiteli öğrencilerin hediyeleri karşısında büyük mutluluk yaşayan öğrencilerin sevinçleri ise görülmeye değerdi.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan MCBÜ Kırkağaç MYO Öğretim Görevlisi Ayşegül Sözer, “Biz daha öncede bu tür projeler yaptık. Oradan yola çıkarak arkadaşlarımız vesilesiyle tekrar bir yola çıkalım dedik. Sosyal Çevre Kültürü dersimizde sosyal sorumluluk projelerini mümkün olduğunca yaygınlaştırmak istiyoruz. O yüzden çocuklarımıza bunu duyurduk sağ olsunlar hiç biri bizi kırmadılar, ’Bizde varız dediler.’ Okulun ihtiyaçlarını bir nebzede olsa giderebildiysek ne mutlu bize. Projelerimize devam edeceğiz” dedi.


Kırkağaç Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulu Okul Müdürü Önder Uzun ise "İnanın çok güzel bir gün geçiriyoruz. Büyük mutluluk yaşıyoruz. Böyle bir güzelliği bir resme sığdırmak mümkün değil. Kırkağaç MYO’da eğitim gören öğrencilerimiz buradan gittikten sonra yaşadıkları yerlerde bu güzel etkinliği gittiği yerlerde de devam ederler. Eğitim herkesin hakkıdır. Kırkağaç’ın en özel öğrencileri bu sınıfta. Özel diyorum çünkü bunlar bizim özel çocuklarımız. Çok teşekkür ediyorum, inanılmaz güzelsiniz” diye konuştu.


Öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte pasta keserek güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Mumları birlikte üfleyen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere çeşitli ikramlar verildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:34
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