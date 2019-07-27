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(Özel) Engellere kulaç atıyorlar

Engelli çocuklar ve yetişkinler, Zeytinburnu Belediyesi tarafından verilen ücretsiz yüzme eğitimiyle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:30
(Özel) Engellere kulaç atıyorlar

Engelli çocuklar ve yetişkinler, Zeytinburnu Belediyesi tarafından verilen ücretsiz yüzme eğitimiyle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Zeytinburnu’nda engelliler havuzda yüzmeyi öğrenirken aynı zamanda fiziki ve ruhsal terapide görmüş oluyorlar.


Zeytinburnu Belediyesi ilçede ikamet eden engelli bireyler ve yetişkinlere özel ücretsiz yüzmeeğitimi veriyor. Engelliler bir yandan havuzda arkadaşları ile beraber doyasıya eğlenceli vakit geçirirken bir yandan ise yüzmeyi de öğrenmiş oluyorlar. Ücretsiz yüzme eğitiminden yararlanmak için ilçede oturan engelli bireyler aileleri ile birlikte ilk olarak Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’ne (AKDEM) gelerek başvuruda bulunuyorlar. Merkeze gelenlerin yüzmelerine mani olup olmadığı AKDEM yetkilileri tarafından belirleniyor. Ardından yüzme eğitiminin iyileşme sürecine katkıda bulunacağı tespit edilen engelliler Beştelsiz Kapalı Yüzme Salonu’na yönlendiriliyor. Buradaki kursta engeliler Pedagojik formasyon eğitimi alan spor hocaları ile birlikte yüzmeyi öğreniyor.


Kursta 5 kadın ve 5 erkek olmak üzere toplam 10 eğitmen 40 engelliye eğitim veriyor. Beştelsiz Kapalı Yüzme Havuzu’nda engelliler için tutunma bariyerleri, duşakabin, soyunma odası, lavabolar gibi birçok yer tekrar düzenlendi. İlerleyen zamanlarda Merkezefendi Yüzme Havuzu‘nun da engelli bireyler için yeniden düzenleneceği öğrenildi. Eğitime katılan aileler ise çocuklarının yüzmeeğitimi sonrası hem ruhsal hem de bedenen daha iyi olduklarını ifade ederek eğitimlerin devam etmesini istediler.



“Psikolojik anlamda rahatlama oluyor”


Yüzme dersi veren eğitmenlerin pedagojik formasyon eğitimi aldığını ifade eden Zeytinburnu Belediyesi Yüzme eğitmeni Mahmut Güldaş, “AKDEM ile işbirliğiyaparak çalışıyoruz. Yüzme eğitimi gören çocuklar oradan bize geliyor, biz de burada kayıtlarını alıyoruz. İlk seanslarda daha bir gergin oluyorlar, yeni derslere başlayanlar havuz işleyişi ile ilgili kuralları uygulamakta zorlanıyorlar. Zaman içerisinde sakinlik kazanıyorlar, psikolojik anlamda rahatlama oluyor. Kesinlikle burada aldıkları eğitimin faydası oluyor. Buradaki eğitim terapi gibi geliyor. Burada toplam 40 öğrencimiz eğitim alıyor” ifadelerini kullandı.



“Eğitimler sonrası daha rahatlık oluştu hareketlerinde”


Çocuğunun yüzme eğitimi sonrası daha rahat hareket edebildiğini ifade eden Vahide Bozyılan, “Başlayalı 4 hafta oldu oldukça memnunuz verilen eğitimlerden. Çocuklarımız burada yüzme eğitimi alırken mutlu oluyor. Bende kendisi mutlu olduğu için çok mutluyum. Çocuğum buraya geldiğine çok seviniyor. Bana çok güzel eğlendiğini anlatıyor. Bunları duymak beni bir anne olarak çok mutlu ediyor. Eğitim aldıktan sonra daha rahat hareket ediyor. Bizim kas tutulması gibi bir hastalığımız var. Çocuğumuz çok rahat hareket edemiyor. Eğitimler sonrası daha rahatlık oluştu hareketlerinde bu da bizi çok sevindirdi. Verilen eğitimlerden memnunuz” diye konuştu.



“Yüzme öğrenirken mutluluk hissediyorum”


Doğuştan gelişim sorunu olan Batuhan Emre Öğretici, “Burada yüzme öğreniyorum, yüzme öğrenirken mutluluk hissediyorum. Daha tek başıma tam olarak yüzme öğrenmedim. Burada yeni arkadaşlar edindim ve onlarla beraber yüzmek çok eğlenceli oluyor benim için” diye konuştu.



“4 yaşından beridir yüzüyorum”


Denge sorunu yüzünden yürürken zorlanan 11 yaşındaki Roşat Can, “Yüzmeyi ve diğer bilmediğim yüzme stillerini öğreniyorum. Buraya gelmeyi özlüyorum çünkü 4 yaşından beridir yüzüyorum. İlk yüzme dersini bana dedem vermişti şimdi burada öğreniyorum. Köyde soğuk havalarda bile yüzmeyi seviyorum hatta çok yüzdüğüm oldu ki vücudumun morardığı zamanlar olmuştu. Burada daha rahat bir şekilde yüzüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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