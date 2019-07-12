(ÖZEL) En büyük hayalim Erdoğan’la tanışmak dedi, Fahrettin Altun programa davet etti

Bakırköy Çocuk Esirgeme Kurumundan 16 yaşında bir çocuğun Radyo Programcısı Adem Metan’ın programına katılarak en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun programa bağlanarak çocuğu 15 Temmuz programına davet etti.

Sevilen radyo programcısı Adem Metan’ın programına telefon ile bağlanan Bakırköy Çocuk Esirgeme Kurumundan 16 yaşında bir çocuk en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu söyledi. Bunun üzerine yayına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 16 yaşındaki çocuğun en büyük hayalini gerçekleştirmek için çocuğu 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’na davet etti. Programa katılan çocuğa ise Adem Metan tablet hediye etti.