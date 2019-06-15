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(Özel) Emirsultan’da uzayan restorasyon esnafı mağdur etti

Bursa’nın tarihi Emirsultan Camii’ndeki uzun süren restorasyon çalışması, bölge esnafının ve turizmcilerin tepkisine yol açtı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:21
(Özel) Emirsultan’da uzayan restorasyon esnafı mağdur etti

Bursa’nın tarihi Emirsultan Camii’ndeki uzun süren restorasyon çalışması, bölge esnafının ve turizmcilerin tepkisine yol açtı.


Bursa’da 600 senelik Emirsultan Camii geçtiğimiz yıllara kadar Bursalıların ve dünyanın her yerinden gelen turistlerin gözdesi halinde idi. 2018 Ocak ayından başlatılan 2 milyon liralık restorasyon çalışmalarının yavaş ilerleyişi, bölge sakinlerinin ve esnafın tepsini çekti. Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, durumun bölgede yaşayan herkesi rahatsız ettiğinden bahsederek, “Restorasyon çalışmaları başlayalı neredeyse 2 yıl oldu. Bu süreçte Emirsultan Camii 2 Ramazan ayı geçirdi.Süreç çok yavaş ilerliyor ve caminin avlusunun da kapatılacağı konuşuluyor. Cami cemaatinin rahatsızlığı bir yana bölge esnafımız bu durumdan çok mağdur oldu. İnşaat firmasının 2019 Aralığına kadar vermiş olduğu bitirme sözünü yerine getirmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.


Kokartlı rehber Mahmut Söylev, turizm yönünden konuyu değerlendirerek, “Konya denince nasıl Mevlana veya İstanbul denince Eyüp Sultan akla geliyorsa, Bursa denince de akla gelen Emir Sultan’dır. Camimizdeki bu tadilat çok uzun sürdü. Gelen ziyaretçilerin tepkisine sebebiyet veriyor. Bu zamana kadar bitmiş olması gerekiyordu. Ustalarda çalışmaz oldu. Ramazandan önce biteceğini tahmin ediyorduk. Fakat caminin içi hala ibadete kapalı olmasından dolayı ramazanda bile cemaat dışarıda namaz kıldı. Biz de rehberler olarak gelen misafirlere karşı mahcup duruma düşüyoruz. Öte yandan acenteler bizi arayıp gezi noktalarını bize sorduğunda, Emirsultan’ın tadilatta olduğunu duyunca gezi güzergâhlarından burayı çıkartıyorlar. Bu da gelen turist sayısında yüzde 40’lık bir düşüşe sebebiyet verdi” dedi.


Bölge esnafından Dursun Ali Tanışmen ise, restorasyondan sonra bölgenin durgunluğundan bahsederek, “Restorasyondan önce Emirsultan Meydanı’nda iğne atsan yere düşmezdi. Şimdi ise Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 2. camiisinde cuma sonrası bile meydan bom boş vaziyette. Konuyla ilgili imzalar toplayıp muhtarımıza teslim ettik, bir an önce buranın açılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:21
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