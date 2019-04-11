(Özel) Elinde bağlamasıyla muhtar seçildi

Manisa’da aday olduğu mahallesinde bağlamasıyla destek arayan ‘Aşık Osman Feryadi’ mahlaslı halk ozanı Osman Erten, muhtar seçilince yine bağlamasını elini alarak mahalle halkına teşekkür etti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesinde muhtar olmak için yarışan 6 isimden biri olan ve seçimi kazanan Kültür Bakanlığı’nın tescilli halk ozanı Osman Erten, seçmenine bağlama çalarak, türkü söyleyerek teşekkür etti.

Manisa’da halk ozanı geleneğini sürdüren ‘Aşık Osman Feryadi’ mahlası ile bilinen Kültür Bakanlığı’nın tescilli halk ozanı Osman Erten, geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimler öncesi muhtar adayı oldu. İkamet ettiği Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi’nde 4 bin 500 seçmenin 950’sinin oyunu alan Erten, diğer 5 rakibini geride bırakarak, muhtar seçildi. Erten, adaylığı sürecinde olduğu gibi muhtar seçildikten sonra da bağlamasını yanından ayırmıyor.

"Örnek bir muhtar olacağım"

Mahallede bağlaması ile gezen Erten, kendisine destek olan seçmenine bağlama çalarak, türkü söyleyerek teşekkür etti. Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten, “Muhtarlık benim benim seve seve yapacağım bir şeydi. Zaten muhtar olmandan önce de mahalleli beni çok iyi tanıyordu. Bana ozanlığımın vermiş olduğu tanınmışlıkla mahallelinin sorunlarını emniyete, kaymakamlığa, valiliğe ve belediyelere iletiyordum. 6 adayın yarıştığı mahallede muhtar olmak güzel bir duygu. Bağlama benim vazgeçilmez unsurum. Türkü bizim kültürümüzün en önemli ögelerinden biridir. Halk ozanlığı başlı başına bir sanat. Ben aynı zaman Kültür Bakanlığı’nın tescilli halk ozanıyım. Aynı zamanda Manisa Halk Ozanları Derneği başkanıyım. Mahallede yapacağım hizmetleri aksatmamak adına ozanlığımı da sürdüreceğim. Bugün herkes bağlama çalsa türkü söylese kötülükler olmaz. Herkes saz çalabilir, bizimkisi farklı. Ben halkın arasında olduğum için bürokratlarla daha çok içli dışlı olduğum için hizmetlerimizin aksamayacağına inanıyorum. Mahallelim de bunu bilsin. Örnek bir muhtar olacağım. Bunu hedefliyorum” diye konuştu.