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Elektrikli süpürgesini aldı Taksim’e çıktı

Taksim’in ortasında sosyal deney yapmak isteyen bir Youtuber, elektrikli süpürgesiyle İstiklal Caddesi’nde dolaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:00
Elektrikli süpürgesini aldı Taksim’e çıktı

Taksim’in ortasında sosyal deney yapmak isteyen bir Youtuber, elektrikli süpürgesiyle İstiklal Caddesi’nde dolaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Temizlik takıntısına dikkat çekmek istediğini söyleyen Burak Taha isimli Youtuber, “Sadece elektrik süpürgem ve ben bugün İstanbul’u gezeceğiz” dedi.


Sosyal deney yapan Burak Taha isimli bir Youtuber, eline elektrikli süpürgesini alarak Taksim Meydanı’na çıktı. İnsanların şaşkın bakışları arasında süpürgesiyle gezen Taha, temizlik takıntısına dikkat çekmek için böyle bir deney yaptığını söyledi. Caddede gezen insanlar ise Taha’nın fotoğraflarını çekerek yaptığı deneyi değişik bulduklarını söylediler. Elindeki süpürgesiyle sokakları ve bankları süpürerek dolaşan Youtuber Burak Taha’yı gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik işçileri ise gülerek, “En güzel temizliği Büyükşehir yapıyor zaten” dedi.


“Temizlik takıntısı çok yaygın insanlarda”


İnsanlardaki temizlik takıntısına dikkat çekmek istediğini söyleyen Burak Taha, “Bir sosyal deney yapmak istedim. Temizlik takıntısı çok yaygın insanlarda. O kadar yaygın ki bu çevremizde, hayatımızı paylaştığımız insanlarda sıkıntıya neden oluyor. Hatta evli çiftlerde boşanmalara kadar gidebiliyor. Ben de buna bir farkındalık katmak istedim. Evdeki elektrikli süpürgeyi aldım. Bugün yanıma hiçbir arkadaşımı almadım, elektrik süpürgesiyle geçirmek istiyorum. Sadece elektrik süpürgem ve ben bugün İstanbul’u gezeceğiz. Buradan bir sosyal mesaj vereceğiz insanlara. Artık bunun herhangi bir şekilde tedavi edilecek derece rahatsızlık verdiği için doktora mı gidecekler ne yapacaklarsa insanlara bu konuda kendilerine bir yol çizmeleri gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.


“Birazdan müzik dinleyeceğim süpürgemle beraber”


Temizlik takıntısının insanlar arasında huzursuzluğa neden olduğunu belirten Taha, “Zaten temizlik takıntısı insanları bezdirmiş durumda. Üst komşumuz yukarıdan halısını silkeler. Başka biri başka bir şey yapar. İnsanlar arasında huzursuzluğa sebep oluyor. Ben de buna dikkat çekmek istedim. Kendi çapımda ne yapabilirim diye düşündüm. Böyle bir sosyal deney geldi aklıma. Bugün oldukça eğlenceli geçecek diye düşünüyorum. Birazdan müzik dinleyeceğim süpürgemle beraber. Bugünümü süpürgemle beraber geçirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:00
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