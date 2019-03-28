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(Özel) Elektrik akımına kapılarak kolunu kaybeden adam tedavi için yardım bekliyor

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılarak sağ kolunu kaybeden İbrahim Halil Ağaç, 10 yıldır balon satarak geçimin sağlıyor.

28 Mart 2019 Perşembe 13:58
(Özel) Elektrik akımına kapılarak kolunu kaybeden adam tedavi için yardım bekliyor

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılarak sağ kolunu kaybeden İbrahim Halil Ağaç, 10 yıldır balon satarak geçimin sağlıyor. Kolunu kaybettikten sonra çalışamaz duruma gelen Ağaç, tedavi olabilmek için yardım bekliyor.


Şanlıurfa’da yaşamını sürdüren 40 yaşındaki balon satıcısı İbrahim Halil Ağaç, 10 yıl önce elektrik akımına kapılması sonucu sağ kolunu kaybederek iş yapamaz hale geldi. Kolunun tedavi olabilmesi için 20 bin TL maddi desteğe ihtiyacı olan Ağaç, maddi durumunun olmamasından dolayı ameliyat olamadığını ve balon satarak geçimini sağladığını söyledi. İbrahim Halil Ağaç, "10 yıldır nefesimi kullanıp balon şişirip satıyorum. Geçimimi ancak böyle sağlıyorum. Elektrik akımına kolum kapılınca iş yapamaz hale geldim. Nereye gittiysem iş yapamadım sağlık sorunlarından dolayı, kolumun tedavi olabilmesi için yarım elini bekliyorum” dedi.



“Kolumun ameliyat edilmesi için yardım bekliyorum”


Kolunu kaybettiği için çalışamadığını belirten İbrahim Halil Ağaç, "Balon satarak ekmeğimizi çıkarıyorum. 10 yıldır balon satıyorum. Gün boyunca balon satıyorum. Akşam eve gidince şeker, çay gibi ihtiyaçlar oluyor, zar zor bu eşyaları alıyorum. Benim elime elektrik çarptığı için tedavi olmak istiyorum. Tedavi masrafı 20 bin liradır. Balon satıcılığıyla zor şartlarda geçimimi sağlıyorum. Ben elimin tedavi için olan parayı elde edemem. Elimin ameliyat yapılarak sağlığıma kavuşmak istiyorum. Elektrik çarpan elime hastanede tedavi için koparılması gerektiğini doktorlar söyledi. Askeri hastanelere gittim, orada ki doktorlar ise elektrik çarpan elimin içinden bir damar alınarak ameliyat yapılacağını söylediler. Ben elimin tedavisi için 13-14 kez ameliyat oldum. İyi bir doktor olsa kolumu kurtarabilirim. Balon satarak ancak evimi geçindirebiliyorum. Günlük kazancım 30-40 liradır, bu parayla ne yapılabilir. Benim elim bu durumda olmasaydı giderdim bir işte çalışırdım, işime karıma bakardım. Ben nereye başvurduysam iş için, kapılar yüzüme kapandı. 40 yaşındayım, durumum ve hayat şartları zor olduğundan dolayı daha evlenmemişim. Varlığım yok. Yokluk bizi bitirdi. Yetkililerden kolumun tedavi olabilmesi için yardım edilmesini istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:58
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