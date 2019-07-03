(Özel) Ekmek parasını erkeklerle birlikte balyoz sallayıp çıkarıyor

Karabük’te kentsel dönüşüm için yapılan binaların moloz yığınlarında ki demirler demir çıkaranların geçim kaynağı oluyor.

Karabük Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında Kartaltepe Mahallesi’ndeki DDY’na ait 77 lojmanın yıkım çalışmaları devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamından yıkımları yapılan lojmanlar hurdacılık yapanlarında geçim kaynağı oluyor. Erkeklerle birlikte eline aldığı balyoz ile molozları kırarak demir çıkaran Songül Çimen’de onlardan biri. Adeta erkeklere taş çıkartırcasına kilolarca ağırlıktaki balyozla molozları kırarak demirleri çıkaran Songül Çimen, 3 çocuğunun masrafları ve aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

19 Kasım 2017 tarihinde Karabük Belediyesi ve TCDD arasında yapılan devir teslim protokolü ile Karabük Belediyesi’ne devri sağlanan Kartaltepe Mahallesi’ndeki 77 lojman kentsel dönüşüm kapsamında belediye ekiplerince yıkım çalışmaları yapılıyor. İş makinelerince yıkımları yapılan lojman binalarının molozları arasında demirleri çıkararak hurdacılara satarak geçimlerini sağlıyor.

“Erkeklere taş çıkarıyor”

Yıkımı yapılan lojman binalarında eline aldığı balyoz ile moloz yığınlarını kırarak demir çıkarmaya çalışan Songül Çimen, “ Ekmek parası, çoluğumuz çocuğumuz var. Zor oluyor. Erkek işi ama bizde bir erkekten sayılırız artık. Alışığız. 2-3 haftadır buradayız. Yıkım olunca gelip buradan demir çıkarıyoruz. 250- 300 liralık demir çıkarıyoruz. Fazla çıkartırsak fazla oluyor. Aile bütçesine katkı sağlıyorum. 3 Tane çocuğum var onların masraflarını gideriyorum. Başka zamanlarda da ev temizliği ve halı yıkmaya gidiyorum” dedi.

“Kentsel dönüşümüz 3 bölgede devam edecek”

Karabük’ün 1937 yılında Demir Çelik Fabrikalarının kurulması ile yapılaştığını ancak bunun da çarpık şekilde olduğunu ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, modern ve çağdaş bir kent hüviyetine kavuşulması için kentte 3 ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Başkan Vergili, “İlk kentsel dönüşümüz Soğuksu’da üçüncü etabı kaldı. İnşallah devletin bütçesine göre başlayacak. Bayır mahalle bölgesinde kentsel dönüşüm başlayacak. Bunun süreleri var, kısa sürede olacak değil. Buradan sonrada kemikli derede başlayacak. Bunun yanında depreme dayanıksız olan valilik binamızı da yıkmıştık. Buradaki cami projemiz, esnaf ve halk olarak yapacağız. Derneğimizi kurduk ve sanayicilerimizden Pehlivan Baylan’ı dernek başkanı yaptık. Bizde kendisine gerekli desteği vereceğiz” dedi.

3. döneminde şehrin kesintisiz ulaşımı üzerine çalışacaklarını da kaydeden Başkan Vergili, “ Mahallerin birbirine ulaşımı için iki noktada daha asansör çalışmalarının olacağını da kaydetti.