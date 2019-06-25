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Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30. yıl Buluşması’

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 1989 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 30’uncu yılında bir araya geldi.

25 Haziran 2019 Salı 10:47
Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30. yıl Buluşması’

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 1989 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 30’uncu yılında bir araya geldi.


Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen “30. Yıl Mezuniyet Buluşması” etkinliğine, çok sayıda öğretim elemanı ve mezun katılım gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, mezunlara etkinliğe katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileterek, “Mezun buluşmaları fikri, 2017 yılında ortaya çıktı. Öğrencilerimizle konuşurken hepimizin bu sıralardan geçtiğini hatırladık ve bu buluşmaları düzenlemeye karar verdik. Bundan sonra da bu etkinliklerimiz devam edecek” dedi.


"Anadolu Üniversitesi’nde çalıştığım için gurur duyuyorum"


Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Eripek ise etkinliğe ilişkin olarak, “Anadolu Üniversitesi’nde çalışmış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Emekli olmama rağmen üniversitedeki gelişmeleri yakından takip ediyorum. Sizler de çağdaş bir üniversiteden mezunu olmanın gururunu yaşıyorsunuzdur” diye konuştu.


"Daha iyisini yapabilmek çabalıyoruz"


Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Eğitim Fakültesi Mezunlar Birliği Temsilcisi Doç. Dr. Turan Akman Erkılınç ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi:


“Anadolu Üniversitesi mezunu olmasam da uzun yıllardır bu üniversiteye hizmet vermiş biriyim. Bizler Anadolu Üniversitesi ile gurur duyuyoruz. Burada yanlışlarımızı ve eksiklerimizi görerek daha iyisini yapabilmek için çabalıyoruz. Nitekim Mezunlar Birliği de böylesi bir çaba içerisinde kurulmuştur. Mezunlar Birliği ile ilgili bütün süreçleri de web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.”


"Özel eğitim alanında güzel gelişmeler yaşanıyor"


Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Gazi Acar ise 1987 yılı mezunları ile başlayan buluşmaların bu yıl da devam ettiğini belirterek “Bundan sonra da 30. Yıl Buluşmalarını sürdüreceğiz. Bizler de bu sıralarda zaman geçirdik. Bugün çok güzel ve modern sınıflara kavuştuğunuzu görüyoruz, bundan da mutluluk duyuyoruz. Özel eğitim alanında güzel gelişmeler yaşanıyor. Bunda da hepinizin büyük payı var. Sizler burada yetiştiniz ve 30 yıllık bu çaba sizin eseriniz” ifadelerini kullandı.


Etkinlik, mezunlara plaket takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:47
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